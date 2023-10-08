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Чемпионат Украины
Нива Бузовая
08.10.2023 13:30 – 50 1 : 1
Подолье
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
08 октября 2023, 14:00 |
379
0

Первая лига. Матчи 11-го тура, 8 октября. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 8 октября видеотрансляцию поединков 11-го тура Первой лиги

08 октября 2023, 14:00 |
379
0
Первая лига. Матчи 11-го тура, 8 октября. Смотреть онлайн. LIVE
ФК Буковина

8 октября проходят поединки 11-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей тура.

Первая лига. 11-й тур, 8 октября

  • 13:30. Нива Бузовая – Подолье
  • 14:00. Полтава – Левый берег
  • 14:30. Буковина – Карпаты
  • 15:00. Ингулец – Чернигов

Турнирная таблица

Видеотрансляция матчей

13:30. Нива Бузовая – Подолье

14:00. Полтава – Левый берег

14:30. Буковина – Карпаты

15:00. Ингулец – Чернигов

События матча

37’
ГОЛ ! С пенальти забил Ярослав Доброхотов (Подолье).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Нехтий (Нива Бузовая).
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Источник Sport.ua
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