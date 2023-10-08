08.10.2023 13:30 – 50’ 1 : 1
Украина. Первая лига08 октября 2023, 14:00 |
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Первая лига. Матчи 11-го тура, 8 октября. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 8 октября видеотрансляцию поединков 11-го тура Первой лиги
08 октября 2023, 14:00 |
379
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8 октября проходят поединки 11-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей тура.
Первая лига. 11-й тур, 8 октября
- 13:30. Нива Бузовая – Подолье
- 14:00. Полтава – Левый берег
- 14:30. Буковина – Карпаты
- 15:00. Ингулец – Чернигов
Турнирная таблица
Видеотрансляция матчей
13:30. Нива Бузовая – Подолье
14:00. Полтава – Левый берег
14:30. Буковина – Карпаты
15:00. Ингулец – Чернигов
События матча
37’
ГОЛ ! С пенальти забил Ярослав Доброхотов (Подолье).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Нехтий (Нива Бузовая).
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