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  4. Франческо БАРАНКА: «Не боимся говорить о договорняках в Украине. Это важно»
Украина. Премьер лига
10 октября 2023, 16:12 |
122
0

Франческо БАРАНКА: «Не боимся говорить о договорняках в Украине. Это важно»

Главное – публичность

10 октября 2023, 16:12 |
122
0
Франческо БАРАНКА: «Не боимся говорить о договорняках в Украине. Это важно»
УАФ. Франческо Баранка

Глава комитета УАФ по этике и честной игре Франческо Баранка считает, что одним из наибольших достижений Украины является в том, что у нас не боятся говорить о коррупции в футболе.

«Договорные матчи – это то, о чем мы не боимся говорить. И это было большим изменением. Потому что в других странах они происходят, но все молчат. Я давал интервью итальянской газете La Repubblica, одной из самых больших. В прошлом году, по моему опыту, мы установили более тысячи договорных матчей по всему миру».

«В частности, россия, многие игроки из Украины едут в россию и идут в договорняки. Вы слышали где-то о каких-то скандалах? Нет, полная тишина. Но мы говорим о Латвии, Норвегии, Швеции, странах, где нет такой большой коррупции – но все молчат», – сказал Баранка.

Ранее Франческо рассказал о том, что за ошибками судей в матчах УПЛ нет коррупции.

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Франческо Баранка Комитет этики и честной игры УАФ договорные матчи
Источник Трибуна
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