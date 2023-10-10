Киченок и Никулеску проиграли в первом матче на турнире в Чжэнчжоу

Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступления на турнире WTA 500 в Чжэнчжоу (Китай).

В первом раунде парного разряда украинка в дуэте с Моникой Никулеску из Румынии проиграла бразильскому тандему Ингрид Гамарра Мартинс / Луиза Стефани.

Чжэнчжоу. Первый круг парного разряда

Надежда Киченок / Моника Никулеску – Ингрид Гамарра Мартинс / Луиза Стефани – 3:6, 0:6

В следующем раунде победительница встречи сразятся первого сеяного дуэта Габриэла Дабровски (Канада) / Эрин Раутлифф (Нова Зеландия).

Ранее Людмила Киченок стартовала с победы на турнире в Чжэнчжоу.