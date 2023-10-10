Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Киченок и Никулеску проиграли в первом матче на турнире в Чжэнчжоу
WTA
10 октября 2023, 15:14 |
36
0

Киченок и Никулеску проиграли в первом матче на турнире в Чжэнчжоу

Надежда не смогла поддержать сестру, которая пробилась дальше

10 октября 2023, 15:14 |
36
0
Киченок и Никулеску проиграли в первом матче на турнире в Чжэнчжоу
Getty Images/Global Images Ukraine. Надежда Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступления на турнире WTA 500 в Чжэнчжоу (Китай).

В первом раунде парного разряда украинка в дуэте с Моникой Никулеску из Румынии проиграла бразильскому тандему Ингрид Гамарра Мартинс / Луиза Стефани.

Чжэнчжоу. Первый круг парного разряда
Надежда Киченок / Моника Никулеску – Ингрид Гамарра Мартинс / Луиза Стефани – 3:6, 0:6

В следующем раунде победительница встречи сразятся первого сеяного дуэта Габриэла Дабровски (Канада) / Эрин Раутлифф (Нова Зеландия).

Ранее Людмила Киченок стартовала с победы на турнире в Чжэнчжоу.

По теме:
369-я ракетка, а не 19-я. С кем сыграет Калинина во 2-м раунде в Чжэнчжоу?
Киченок / Никулеску – Гамарра Мартинс / Стефани. LIVE трансляция
Людмила Киченок стартовала с победы на турнире в Чжэнчжоу
Надежда Киченок Моника Никулеску Луиза Стефани Ингрид Гамарра Мартинс WTA Чжэнчжоу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер соперника Зари был вынужден бежать из Израиля в Грецию
Футбол | 09 октября 2023, 22:56 7
Тренер соперника Зари был вынужден бежать из Израиля в Грецию
Тренер соперника Зари был вынужден бежать из Израиля в Грецию

Легендарный Робби Кин покинул Тель-Авив вместе со своим ассистентом

Ферстаппен – чемпион. Заслуженно. Не стоит принижать его достижения
Авто/мото | 10 октября 2023, 09:00 4
Ферстаппен – чемпион. Заслуженно. Не стоит принижать его достижения
Ферстаппен – чемпион. Заслуженно. Не стоит принижать его достижения

Упорная работа гонщика и команды дали результат

Динамовское дерби в Англии, Зинченко победил бывших партнеров
Футбол | 09.10.2023, 15:30
Динамовское дерби в Англии, Зинченко победил бывших партнеров
Динамовское дерби в Англии, Зинченко победил бывших партнеров
Мудрик подешевел, Цуренко обыграла россиянку, зашквар игроков Динамо
Другие виды | 10.10.2023, 06:20
Мудрик подешевел, Цуренко обыграла россиянку, зашквар игроков Динамо
Мудрик подешевел, Цуренко обыграла россиянку, зашквар игроков Динамо
Рейтинг WTA. Костюк вернулась в топ-40, прогресс Завацкой
Теннис | 09.10.2023, 11:25
Рейтинг WTA. Костюк вернулась в топ-40, прогресс Завацкой
Рейтинг WTA. Костюк вернулась в топ-40, прогресс Завацкой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стала известна новая трансферная стоимость Михаила Мудрика
Стала известна новая трансферная стоимость Михаила Мудрика
09.10.2023, 14:45 53
Футбол
Украинские волейболисты обыграли бронзовых призеров ЧМ и вышли в плей-офф
Украинские волейболисты обыграли бронзовых призеров ЧМ и вышли в плей-офф
08.10.2023, 11:42 2
Волейбол
Турнирная таблица УПЛ. Кривбасс вышел в лидеры, на втором месте – Полесье
Турнирная таблица УПЛ. Кривбасс вышел в лидеры, на втором месте – Полесье
08.10.2023, 19:45 3
Футбол
МОК начал расследование по поводу включения в окр территорий Украины
МОК начал расследование по поводу включения в окр территорий Украины
08.10.2023, 23:59 1
Олимпийские игры
Кривбасс вышел на первое место. Команда Вернидуба обыграла Черноморец
Кривбасс вышел на первое место. Команда Вернидуба обыграла Черноморец
08.10.2023, 18:58 44
Футбол
Стали известны пять из шести обладателей олимпийских лицензий
Стали известны пять из шести обладателей олимпийских лицензий
08.10.2023, 16:05
Волейбол
Арсенал – Манчестер Сити – 1:0. Победный матч Зинченко. Видео гола и обзор
Арсенал – Манчестер Сити – 1:0. Победный матч Зинченко. Видео гола и обзор
08.10.2023, 20:45 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем