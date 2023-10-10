Людмила Киченок стартовала с победы на турнире в Чжэнчжоу

Украинская теннисистка Людмила Киченок победно начала выступления на турнире WTA 500 в Чжэнчжоу (Китай).

В первом раунде парного разряда украинка в дуэте с Тимеа Бабош из Венгрии переиграла тандем Николь Мелихар (США) / Эллен Перес (Австралия).

Чжэнчжоу. Первый круг парного разряда

Людмила Киченок / Тимеа Бабош – Николь Мелихар / Эллен Перес – 6:4, 4:6, 10-6

В следующем раунде Киченок и Бабош сразятся первого сеяного дуэта Габриэла Дабровски (Канада) / Эрин Раутлифф (Нова Зеландия).