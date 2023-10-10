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WTA
10 октября 2023, 11:41 | Обновлено 10 октября 2023, 12:03
153
1

Людмила Киченок стартовала с победы на турнире в Чжэнчжоу

Украинка добыла победу в парном разряде в дуэте с Тимеа Бабош из Венгрии

10 октября 2023, 11:41 | Обновлено 10 октября 2023, 12:03
153
1
Людмила Киченок стартовала с победы на турнире в Чжэнчжоу
WTA. Людмила Киченок

Украинская теннисистка Людмила Киченок победно начала выступления на турнире WTA 500 в Чжэнчжоу (Китай).

В первом раунде парного разряда украинка в дуэте с Тимеа Бабош из Венгрии переиграла тандем Николь Мелихар (США) / Эллен Перес (Австралия).

Чжэнчжоу. Первый круг парного разряда
Людмила Киченок / Тимеа Бабош – Николь Мелихар / Эллен Перес – 6:4, 4:6, 10-6

В следующем раунде Киченок и Бабош сразятся первого сеяного дуэта Габриэла Дабровски (Канада) / Эрин Раутлифф (Нова Зеландия).

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Тимеа Бабош Николь Мелихар WTA Чжэнчжоу Эллен Перес Людмила Киченок
Источник Sport.ua
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Андрей Залищук
у наступному раунді Люда ну ніяк не пересічеться з 1 сіяною парою, можливо з 2 сіяною або кацапською парою, виправте
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