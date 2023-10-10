WTA10 октября 2023, 11:41 | Обновлено 10 октября 2023, 12:03
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Людмила Киченок стартовала с победы на турнире в Чжэнчжоу
Украинка добыла победу в парном разряде в дуэте с Тимеа Бабош из Венгрии
10 октября 2023, 11:41 | Обновлено 10 октября 2023, 12:03
153
1
Украинская теннисистка Людмила Киченок победно начала выступления на турнире WTA 500 в Чжэнчжоу (Китай).
В первом раунде парного разряда украинка в дуэте с Тимеа Бабош из Венгрии переиграла тандем Николь Мелихар (США) / Эллен Перес (Австралия).
Чжэнчжоу. Первый круг парного разряда
Людмила Киченок / Тимеа Бабош – Николь Мелихар / Эллен Перес – 6:4, 4:6, 10-6
В следующем раунде Киченок и Бабош сразятся первого сеяного дуэта Габриэла Дабровски (Канада) / Эрин Раутлифф (Нова Зеландия).
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Комментарии 1
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у наступному раунді Люда ну ніяк не пересічеться з 1 сіяною парою, можливо з 2 сіяною або кацапською парою, виправте
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