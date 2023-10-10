Прикарпатье сыграет с Металлистом без основного вратаря

Как стало известно Sport.ua, в лазарете «Прикарпатья» остаются не только выбывшие на долгий срок полузащитник Максим Стадник и защитник Олег Матушевский, а и основной голкипер команды Роман Герич, которого по-прежнему беспокоит травмированное плечо.

26-летний Герич в первых семи матчах чемпионата неизменно выходил в стартовом составе «Прикарпатья», затем еще раз остался в запасе команды, а в последних двух турах Первой лиги отсутствовал в заявке зелено-желтых.

В «Прикарпатье» воспитанник «Скалы» перебрался в феврале этого года. С тех пор он провел за команду 21 матч и пропустил 19 мячей. В шести случаях Герич сохранил ворота «на замке».

Добавим, что по-прежнему нет в расположении «Прикарпатья» Михаила Пыско. Опытный защитник, в последний раз выходивший на поле еще 11 августа, проходит службу в ВСУ.

Под вопросом участие в завтрашнем матче полузащитника Никиты Титаевского (предыдущую игру с тернопольской «Нивой» он пропустил из-за микротравмы). А вот защитник Станислав Демкив, отбыв одноматчевую дисквалификацию, сможет сыграть.

Набрав 9 очков в 10 матчах Первой лиги, «Прикарпатье» занимает 8-е место в турнирной таблице группы А. В среду, 11 октября, ивано-франковцы сыграют в Ужгороде пропущенный матч 7-го тура с «Металлистом». Начало – в 13:00.