Еще один игрок Прикарпатья может пропустить остаток года из-за травмы
Ранее команда из Ивано-Франковска потеряла полузащитника Максима Стадника
Как стало известно Sport.ua, центральный защитник «Прикарпатья» Олег Матушевский рискует пропустить оставшиеся в этом году матчи Первой лиги. Виной тому рецидив травмы голеностопа, полученной еще в середине августа в кубковой игре с «Эпицентром». После этого 28-летний футболист месяц лечился, затем дважды попал в заявку на матчи чемпионата, но в итоге вновь оказался в лазарете. И, похоже, надолго.
В «Прикарпатье» Матушевский перешел летом 2021 года из галицких «Карпат». В нынешнем сезоне он успел провести по 2 матча в чемпионате и Кубке. Ранее воспитанник львовского футбола поиграл, среди прочего, за молодежную команду «Черноморца», «Львов» и «Калуш».
Напомним, ранее «Прикарпатье» потеряло до конца года полузащитника Максима Стадника. В конце сентября футболисту сделали операцию на голеностопе.
После 11 туров Первой лиги «Прикарпатье» с 9 очками занимает 8-е место в турнирной таблице группы А. В среду, 11 октября, ивано-франковцы сыграют в Ужгороде пропущенный матч 7-го тура с «Металлистом». Начало – в 13:00.
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