Полузащитник Прикарпатья перенесет операцию

Как стало известно Sport.ua, 20-летний полузащитник «Прикарпатья» Максим Стадник, который в последний раз выходил на поле еще 15 августа, будет вынужден лечь под нож. Травма, полученная им в кубковом матче с «Эпицентром» (1:2), оказалась серьезнее, чем предполагалось.

28 августа Стадник даже попал в заявку команды на игру чемпионата с «Хустом» (7:0), однако хорошо, что остался в запасе. Сделанная впоследствии МРТ показала у него разрыв трех связок голеностопного сустава правой ноги.

На следующей неделе в Киеве футболисту будет сделана операция. В этом году он уже не сыграет.

Максим Стадник присоединился к «Прикарпатью» летом прошлого года и в его же составе дебютировал на профессиональном уровне. В текущем сезоне креативный полузащитник успел провести 3 матча в чемпионате Первой лиги и 2 — в Кубке Украины.

«Прикарпатье» с 6 очками после семи игр занимает 9-е место в группе А Первой лиги. Сегодня ивано-франковцы встретятся в Волочиске с идущим шестым «Агробизнесом». Начало матча — в 15:30.