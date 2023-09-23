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Украина. Первая лига
23 сентября 2023, 11:09 | Обновлено 23 сентября 2023, 11:37
113
0

Полузащитник Прикарпатья перенесет операцию

В этом году Максим Стадник уже не сыграет

23 сентября 2023, 11:09 | Обновлено 23 сентября 2023, 11:37
113
0
Полузащитник Прикарпатья перенесет операцию
ФК Прикарпатье. Максим Стадник

Как стало известно Sport.ua, 20-летний полузащитник «Прикарпатья» Максим Стадник, который в последний раз выходил на поле еще 15 августа, будет вынужден лечь под нож. Травма, полученная им в кубковом матче с «Эпицентром» (1:2), оказалась серьезнее, чем предполагалось.

28 августа Стадник даже попал в заявку команды на игру чемпионата с «Хустом» (7:0), однако хорошо, что остался в запасе. Сделанная впоследствии МРТ показала у него разрыв трех связок голеностопного сустава правой ноги.

На следующей неделе в Киеве футболисту будет сделана операция. В этом году он уже не сыграет.

Максим Стадник присоединился к «Прикарпатью» летом прошлого года и в его же составе дебютировал на профессиональном уровне. В текущем сезоне креативный полузащитник успел провести 3 матча в чемпионате Первой лиги и 2 — в Кубке Украины.

«Прикарпатье» с 6 очками после семи игр занимает 9-е место в группе А Первой лиги. Сегодня ивано-франковцы встретятся в Волочиске с идущим шестым «Агробизнесом». Начало матча — в 15:30.

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Прикарпатье Ивано-Франковск Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу травма инсайд
Источник Sport.ua
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