Андрей ПОНЕДЕЛЬНИК: «У Кривбасса нет каких-то там звезд»

Полузащитник «Кривбасса» Андрей Понедельник прокомментировал победу над «Черноморцем» (1:0) в матче 10-го тура УПЛ.

– Андрей, какие в целом эмоции после важной победы?

– Максимально положительные впечатления, ведь мы победили хорошего соперника. Три зачетных балла получили по игре. Не заглядываем в таблицу, а двигаемся от матча к матчу, и побеждаем. Будем делать все, чтобы выигрывать в каждом следующем матче.

– Чем удивил оппонент?

– Ничем в принципе. Мы только недавно встречались в Кубке Украины, поэтому полностью разбирали их. Знали сильные и слабые стороны «Черноморца», плюсы и минусы, были готовы к любым сюрпризам. Старались выполнить все, о чем нас просил тренерский штаб.

– Ранняя замена Вакулко не сломала планы на игру?

– Думаю, нет, ведь футболисты, которые вышли потом на замены, только добавили в игре команды во всех аспектах. Мне понравился такой футбол, ведь он интересен для зрителей – это положительные эмоции. В «Кривбассе» нет каких-то там «звезд», мы просто много и плодотворно работаем, и выполняем свою работу.

На международную паузу «Кривбасс» ушел лидером турнирной таблицы УПЛ с 20 очками в активе.