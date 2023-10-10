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  4. Андрей ПОНЕДЕЛЬНИК: «У Кривбасса нет каких-то там звезд»
Украина. Премьер лига
10 октября 2023, 11:20 |
92
0

Андрей ПОНЕДЕЛЬНИК: «У Кривбасса нет каких-то там звезд»

Полузащитник «Кривбасса» прокомментировал победу над «Черноморцем»

10 октября 2023, 11:20 |
92
0
Андрей ПОНЕДЕЛЬНИК: «У Кривбасса нет каких-то там звезд»
ФК Кривбасс. Андрей Понедельник

Полузащитник «Кривбасса» Андрей Понедельник прокомментировал победу над «Черноморцем» (1:0) в матче 10-го тура УПЛ.

– Андрей, какие в целом эмоции после важной победы?

– Максимально положительные впечатления, ведь мы победили хорошего соперника. Три зачетных балла получили по игре. Не заглядываем в таблицу, а двигаемся от матча к матчу, и побеждаем. Будем делать все, чтобы выигрывать в каждом следующем матче.

– Чем удивил оппонент?

– Ничем в принципе. Мы только недавно встречались в Кубке Украины, поэтому полностью разбирали их. Знали сильные и слабые стороны «Черноморца», плюсы и минусы, были готовы к любым сюрпризам. Старались выполнить все, о чем нас просил тренерский штаб.

– Ранняя замена Вакулко не сломала планы на игру?

– Думаю, нет, ведь футболисты, которые вышли потом на замены, только добавили в игре команды во всех аспектах. Мне понравился такой футбол, ведь он интересен для зрителей – это положительные эмоции. В «Кривбассе» нет каких-то там «звезд», мы просто много и плодотворно работаем, и выполняем свою работу.

На международную паузу «Кривбасс» ушел лидером турнирной таблицы УПЛ с 20 очками в активе.

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Источник ФК Кривбасс
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