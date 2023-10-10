Александр ЗИНЧЕНКО: «Если о вас говорят легенды, вы на верном пути»

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко прокомментировал слова экс-форварда сборной Англии Майкла Оуэна о том, что в матче Лиги чемпионов против «Ланса» (1:2) «канониры» пропустили гол из-за ошибки игрока сборной Украины.

«У меня нет Twitter, и я его вообще не читаю. У меня просто есть Инстаграмм, но я не читаю комментарии. Я с огромным уважением отношусь к бывшим игрокам. Они были на этих должностях. Но, честно говоря, если я собираюсь реагировать на любое мнение, у меня не останется времени на семью.

У нас есть свой график, и мы много путешествуем, поэтому я вообще не пытаюсь обращать на это внимание. У меня есть мой менеджер, тренерский штаб, семья и игроки, с ними я много общаюсь.

Но когда я плохо играю или совершаю какие-то ошибки, я уже знаю это на поле. Когда это что-то тактическое, у нас отличный персонал. Они могут прийти в любое время, в обеденный перерыв или что-то подобное, с ноутбуком и показать мне какие-нибудь вещи».

На днях я сказал Рио Фердинанду, что это много значит, когда эти громкие имена, легенды говорят о тебе. Это значит, что я на верном пути, даже если о вас говорят плохо. Честно говоря, я так легко к этому отношусь», – сказал Зинченко.