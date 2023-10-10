Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр ЗИНЧЕНКО: «Если о вас говорят легенды, вы на верном пути»
Англия
10 октября 2023, 05:41 | Обновлено 10 октября 2023, 05:44
95
0

Александр ЗИНЧЕНКО: «Если о вас говорят легенды, вы на верном пути»

Защитник лондонского «Арсенала» прокомментировал критику в свой адрес

10 октября 2023, 05:41 | Обновлено 10 октября 2023, 05:44
95
0
Александр ЗИНЧЕНКО: «Если о вас говорят легенды, вы на верном пути»
dailypost.ng

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко прокомментировал слова экс-форварда сборной Англии Майкла Оуэна о том, что в матче Лиги чемпионов против «Ланса» (1:2) «канониры» пропустили гол из-за ошибки игрока сборной Украины.

«У меня нет Twitter, и я его вообще не читаю. У меня просто есть Инстаграмм, но я не читаю комментарии. Я с огромным уважением отношусь к бывшим игрокам. Они были на этих должностях. Но, честно говоря, если я собираюсь реагировать на любое мнение, у меня не останется времени на семью.

У нас есть свой график, и мы много путешествуем, поэтому я вообще не пытаюсь обращать на это внимание. У меня есть мой менеджер, тренерский штаб, семья и игроки, с ними я много общаюсь.

Но когда я плохо играю или совершаю какие-то ошибки, я уже знаю это на поле. Когда это что-то тактическое, у нас отличный персонал. Они могут прийти в любое время, в обеденный перерыв или что-то подобное, с ноутбуком и показать мне какие-нибудь вещи».

На днях я сказал Рио Фердинанду, что это много значит, когда эти громкие имена, легенды говорят о тебе. Это значит, что я на верном пути, даже если о вас говорят плохо. Честно говоря, я так легко к этому отношусь», – сказал Зинченко.

По теме:
ВИДЕО. Дождь и холод. Сборная Украины провела тренировку на базе Спарты
ФОТО. Сборная Украины провела тренировку в тренажерном зале
Динамовское дерби в Англии, Зинченко победил бывших партнеров
Майкл Оуэн Александр Зинченко
Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Это миллиарды для ФИФА». Почти решено, кто проведет ЧМ-2034
Футбол | 09 октября 2023, 08:10 10
«Это миллиарды для ФИФА». Почти решено, кто проведет ЧМ-2034
«Это миллиарды для ФИФА». Почти решено, кто проведет ЧМ-2034

Саудовская Аравия ждет свой шанс

ФОТО. Под ливнем. Сборная Украины провела в Праге вечернее занятие
Футбол | 09 октября 2023, 21:48 0
ФОТО. Под ливнем. Сборная Украины провела в Праге вечернее занятие
ФОТО. Под ливнем. Сборная Украины провела в Праге вечернее занятие

Подопечные Сергея Реброва готовятся к матчам с командами Северной Македонии и Мальты

БАРАНКА: «За ошибками судей нет никаких коррупционных схем»
Футбол | 09.10.2023, 23:55
БАРАНКА: «За ошибками судей нет никаких коррупционных схем»
БАРАНКА: «За ошибками судей нет никаких коррупционных схем»
Возвращение непобедимой Свёнтек, титул Завацкой, успех Синнера
Теннис | 09.10.2023, 07:00
Возвращение непобедимой Свёнтек, титул Завацкой, успех Синнера
Возвращение непобедимой Свёнтек, титул Завацкой, успех Синнера
Трое игроков Динамо находились в караоке-баре во время комендантского часа
Футбол | 09.10.2023, 17:28
Трое игроков Динамо находились в караоке-баре во время комендантского часа
Трое игроков Динамо находились в караоке-баре во время комендантского часа
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Фанаты Арсенала поддержали Зинченко после игры с Манчестер Сити
ВИДЕО. Фанаты Арсенала поддержали Зинченко после игры с Манчестер Сити
08.10.2023, 22:58
Футбол
Где смотреть онлайн матч АПЛ Арсенал – Манчестер Сити
Где смотреть онлайн матч АПЛ Арсенал – Манчестер Сити
08.10.2023, 04:06
Футбол
Украина выиграла у Чехии и обеспечила 5 место в олимпийском отборе
Украина выиграла у Чехии и обеспечила 5 место в олимпийском отборе
08.10.2023, 00:57 7
Волейбол
В Трубина влетел форвард. Бенфика вырвала победу у аутсайдера на 90+3
В Трубина влетел форвард. Бенфика вырвала победу у аутсайдера на 90+3
08.10.2023, 00:31 3
Футбол
Майк Тайсон назвал единственного супертяжа, готового драться с кем угодно
Майк Тайсон назвал единственного супертяжа, готового драться с кем угодно
08.10.2023, 18:32 4
Бокс
Что Зинченко дает Арсеналу? Оценка, проблемы украинца перед игрой с МанСити
Что Зинченко дает Арсеналу? Оценка, проблемы украинца перед игрой с МанСити
08.10.2023, 11:00 17
Футбол
Кривбасс вышел на первое место. Команда Вернидуба обыграла Черноморец
Кривбасс вышел на первое место. Команда Вернидуба обыграла Черноморец
08.10.2023, 18:58 44
Футбол
Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
09.10.2023, 13:05 7
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем