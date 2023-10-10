Андрей Гитченко провел 250 матч в клубной карьере
Защитник «Полесья» отметил своеобразный игровой юбилей
Игра против «Динамо» стала для 39-летнего защитника «Полесья» юбилейной, 250-й, в его клубной карьере
В Чемпионатах Украины Гитченко в составе разных клубов провел 220 игр, в Кубке Украины – 21 и в еврокубках – 9.
Свой дебютный матч Андрей отыграл 13 августа 2005 года в составе киевского «Арсенала» в гостевом поединке 1/32 финала Кубка Украины с МФК "Александрия" (6:0).
Напомним, ранее мы сообщали, что Гитченко вошел в топ-10 самых возрастных футболистов УПЛ.
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