Андрей Гитченко провел 250 матч в клубной карьере

Игра против «Динамо» стала для 39-летнего защитника «Полесья» юбилейной, 250-й, в его клубной карьере

В Чемпионатах Украины Гитченко в составе разных клубов провел 220 игр, в Кубке Украины – 21 и в еврокубках – 9.

Свой дебютный матч Андрей отыграл 13 августа 2005 года в составе киевского «Арсенала» в гостевом поединке 1/32 финала Кубка Украины с МФК "Александрия" (6:0).

Напомним, ранее мы сообщали, что Гитченко вошел в топ-10 самых возрастных футболистов УПЛ.