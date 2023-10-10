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  4. Андрей Гитченко провел 250 матч в клубной карьере
Украина. Премьер лига
10 октября 2023, 03:20 | Обновлено 10 октября 2023, 03:36
19
0

Андрей Гитченко провел 250 матч в клубной карьере

Защитник «Полесья» отметил своеобразный игровой юбилей

10 октября 2023, 03:20 | Обновлено 10 октября 2023, 03:36
19
0
Андрей Гитченко провел 250 матч в клубной карьере
УПЛ

Игра против «Динамо» стала для 39-летнего защитника «Полесья» юбилейной, 250-й, в его клубной карьере

В Чемпионатах Украины Гитченко в составе разных клубов провел 220 игр, в Кубке Украины – 21 и в еврокубках – 9.

Свой дебютный матч Андрей отыграл 13 августа 2005 года в составе киевского «Арсенала» в гостевом поединке 1/32 финала Кубка Украины с МФК "Александрия" (6:0).

Напомним, ранее мы сообщали, что Гитченко вошел в топ-10 самых возрастных футболистов УПЛ.

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Андрей Гитченко Полесье Житомир
Источник УПЛ
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