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  4. Андрей Гитченко вошел в десятку самых возрастных футболистов в истории УПЛ
Украина. Премьер лига
06 октября 2023, 17:24 | Обновлено 06 октября 2023, 18:52
708
1

Андрей Гитченко вошел в десятку самых возрастных футболистов в истории УПЛ

Матч против «Александрии» защитник «Полесья» провел в 39 лет 4 дня

06 октября 2023, 17:24 | Обновлено 06 октября 2023, 18:52
708
1
Андрей Гитченко вошел в десятку самых возрастных футболистов в истории УПЛ
ФК Полесье. Андрей Гитченко

Матч против «Динамо» (3:2) защитник «Полесья» Андрей Гитченко провел в 39 лет 4 дня. Тем самым он вошел в десятку самых возрастных футболистов в истории чемпионатов Украины, вытеснив из нее коллегу по амплуа Александра Чижевского.

К слову в эту десятку «аксакалов» УПЛ входят 4 голкипера, 3 защитника, 1 полузащитник и 2 нападающих.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые возрастные игроки в истории чемпионатов Украины

Возраст*

Игрок

Клуб

Дата

Соперник

Счет

42 года 255 дней

Владислав ГЕЛЬЗИН

Олимпик

08.05.2016

Сталь Дз (д)

0:2

41 год 317 дней

Игорь ШУХОВЦЕВ

Металлист

26.05.2013

Карпаты (д)

1:1

41 год 259 дней

Александр ШОВКОВСКИЙ

Динамо

18.09.2016

Заря (д)

0:1

41 год 175 дней

Иван ШАРИЙ

Ворскла

18.05.1999

Николаев (д)

2:1

40 лет 303 дня

Игорь БИСКУП

Нива Т

10.06.2001

Сталь А (г)

0:1

39 лет 297 дней

Олег ФЕДЮКОВ

Волынь

09.11.2003

Оболонь (д)

1:1

39 лет 215 дней

Сергей КРАВЧЕНКО

Черноморец

25.11.2022

Металлист (д)

0:0

39 лет 133 дня

Александр ГОРЯИНОВ

Металлист

09.11.2014

Ильичевец (г)

3:1

39 лет 4 дня

Андрей ГИТЧЕНКО

Полесье

06.10.2023

Динамо (д)

3:2

38 лет 341 день

Андрей ПЯТОВ

Шахтер

04.06.2023

Ворскла (г)

1:2

* на день последнего матча.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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umnuy2
гельзин конечно клоунадой занимался---Суркис тоже может в 70 лет выйти)))но он же не будет таким страдать
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