Андрей Гитченко вошел в десятку самых возрастных футболистов в истории УПЛ

Матч против «Динамо» (3:2) защитник «Полесья» Андрей Гитченко провел в 39 лет 4 дня. Тем самым он вошел в десятку самых возрастных футболистов в истории чемпионатов Украины, вытеснив из нее коллегу по амплуа Александра Чижевского.

К слову в эту десятку «аксакалов» УПЛ входят 4 голкипера, 3 защитника, 1 полузащитник и 2 нападающих.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые возрастные игроки в истории чемпионатов Украины

Возраст* Игрок Клуб Дата Соперник Счет 42 года 255 дней Владислав ГЕЛЬЗИН Олимпик 08.05.2016 Сталь Дз (д) 0:2 41 год 317 дней Игорь ШУХОВЦЕВ Металлист 26.05.2013 Карпаты (д) 1:1 41 год 259 дней Александр ШОВКОВСКИЙ Динамо 18.09.2016 Заря (д) 0:1 41 год 175 дней Иван ШАРИЙ Ворскла 18.05.1999 Николаев (д) 2:1 40 лет 303 дня Игорь БИСКУП Нива Т 10.06.2001 Сталь А (г) 0:1 39 лет 297 дней Олег ФЕДЮКОВ Волынь 09.11.2003 Оболонь (д) 1:1 39 лет 215 дней Сергей КРАВЧЕНКО Черноморец 25.11.2022 Металлист (д) 0:0 39 лет 133 дня Александр ГОРЯИНОВ Металлист 09.11.2014 Ильичевец (г) 3:1 39 лет 4 дня Андрей ГИТЧЕНКО Полесье 06.10.2023 Динамо (д) 3:2 38 лет 341 день Андрей ПЯТОВ Шахтер 04.06.2023 Ворскла (г) 1:2

* на день последнего матча.