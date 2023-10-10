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Италия
10 октября 2023, 00:40 | Обновлено 10 октября 2023, 01:00
113
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Назван главный кандидат в наставники Наполи, если будет уволен Руди Гарсия

Босс клуба Аурелио Де Лаурентис рассчитывает на итальянца Антонио Конте

10 октября 2023, 00:40 | Обновлено 10 октября 2023, 01:00
113
0
Назван главный кандидат в наставники Наполи, если будет уволен Руди Гарсия
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте

Руководство итальянского клуба «Наполи» после домашнего поражения от «Фиорентины» (1:3) оценивает возможность отставки коуча Руди Гарсии.

В понедельник, 9 октября, состоялась встреча между боссом клуба Аурелио Де Лаурентисом, менеджерами команды и главным тренером. Владельцы открыто не выражали желания прекратить трудовые отношения, но уже идут размышления о возможных заменах.

Главным кандидатом в наставники неаполитанцев является 54-летний итальянец Антонио Конте, это давняя и навязчивая идея президента. Это единственный претендент, ради кого Де Лаурентис готов пойти на большие финансовые расходы.

Резервным вариантом является Игор Тудор, 45-летний хорватский специалист, ранее тренировавший Удинезе, Хайдук, Верону и Марсель.

Президент клуба Аурелио Де Лаурентис обеспокоен выступлениями команды в Серии A, где «Наполи» идет вне зоны попадания в Лигу чемпионов, что является важной целью для клуба. Об этом были размышления, которые президент высказал главному тренеру во время встречи, состоявшейся в отеле Неаполя, на следующий день после поражения от фиалок.

Неутешительная игра, потеря уверенности, проведение замен, очевидное отсутствие понимания между командой и тренером – все это привело к дезорганизованной реакции некоторых игроков, и эти аспекты подробно обсуждались во время встречи в присутствии спортивного директора. Тренерское кресло под Руди Гарсией всерьез зашаталось.

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Наполи Руди Гарсия отставка Антонио Конте назначение тренера Аурелио Де Лаурентис Игор Тудор
Источник Sky Sport Italia
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