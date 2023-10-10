Назван главный кандидат в наставники Наполи, если будет уволен Руди Гарсия

Руководство итальянского клуба «Наполи» после домашнего поражения от «Фиорентины» (1:3) оценивает возможность отставки коуча Руди Гарсии.

В понедельник, 9 октября, состоялась встреча между боссом клуба Аурелио Де Лаурентисом, менеджерами команды и главным тренером. Владельцы открыто не выражали желания прекратить трудовые отношения, но уже идут размышления о возможных заменах.

Главным кандидатом в наставники неаполитанцев является 54-летний итальянец Антонио Конте, это давняя и навязчивая идея президента. Это единственный претендент, ради кого Де Лаурентис готов пойти на большие финансовые расходы.

Резервным вариантом является Игор Тудор, 45-летний хорватский специалист, ранее тренировавший Удинезе, Хайдук, Верону и Марсель.

Президент клуба Аурелио Де Лаурентис обеспокоен выступлениями команды в Серии A, где «Наполи» идет вне зоны попадания в Лигу чемпионов, что является важной целью для клуба. Об этом были размышления, которые президент высказал главному тренеру во время встречи, состоявшейся в отеле Неаполя, на следующий день после поражения от фиалок.

Неутешительная игра, потеря уверенности, проведение замен, очевидное отсутствие понимания между командой и тренером – все это привело к дезорганизованной реакции некоторых игроков, и эти аспекты подробно обсуждались во время встречи в присутствии спортивного директора. Тренерское кресло под Руди Гарсией всерьез зашаталось.