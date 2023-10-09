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Чемпионат Италии
Наполи
08.10.2023 21:45 – FT 1 : 3
Фиорентина
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Италия
09 октября 2023, 00:23 | Обновлено 09 октября 2023, 00:40
37
0

И гол Осимхена не помог. Наполи дома неожиданно уступил Фиорентине

«Фиалки» с 17 очками поднялись в топ-4 чемпионата Италии

09 октября 2023, 00:23 | Обновлено 09 октября 2023, 00:40
37
0
И гол Осимхена не помог. Наполи дома неожиданно уступил Фиорентине
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Осимхен

В матче 8-го тура серии А «Наполи» на своем поле уступил «Фиорентине» со счетом 1:3.

У победителей отличились Йосип Брекало (7 мин), Джакомо Бонавентура (63 мин) и Николас Гонсалес (90+3 мин).

У неаполитанцев единственный гол забил Виктор Осимхен на 45+5 минуте с пенальти.

«Фиалки» поднялись в топ-4 чемпионата Италии (17 очков), а «Наполи» теперь – лишь на 5-й позиции (14 баллов). Впереди: Милан (21), Интер (19) и Ювентус (17).

Серия А. 8-й тур, 8 октября

Наполи – Фиорентина– 1:3

Голы: Осимхен, 45+5 (пен) – Брекало, 7, Бонавентура, 63, Гонсалес, 90+3

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1. Брекало, 7 мин.

ГОЛ! 1:1. Осимхен, 45+5 мин (пен)

ГОЛ! 1:2. Бонавентура, 63 мин.

ГОЛ! 1:3. Гонсалес, 90+3 мин.

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Николас Гонсалес (Фиорентина).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Джакомо Бонавентура (Фиорентина).
45’ +5
ГОЛ ! С пенальти забил Виктор Осимхен (Наполи).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Йосип Брекало (Фиорентина).
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Фиорентина Серия A Наполи чемпионат Италии по футболу Наполи - Фиорентина Виктор Осимхен пенальти Джакомо Бонавентура Николас Гонсалес видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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