И гол Осимхена не помог. Наполи дома неожиданно уступил Фиорентине

В матче 8-го тура серии А «Наполи» на своем поле уступил «Фиорентине» со счетом 1:3.

У победителей отличились Йосип Брекало (7 мин), Джакомо Бонавентура (63 мин) и Николас Гонсалес (90+3 мин).

У неаполитанцев единственный гол забил Виктор Осимхен на 45+5 минуте с пенальти.

«Фиалки» поднялись в топ-4 чемпионата Италии (17 очков), а «Наполи» теперь – лишь на 5-й позиции (14 баллов). Впереди: Милан (21), Интер (19) и Ювентус (17).

Серия А. 8-й тур, 8 октября

Наполи – Фиорентина– 1:3

Голы: Осимхен, 45+5 (пен) – Брекало, 7, Бонавентура, 63, Гонсалес, 90+3

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1. Брекало, 7 мин.

ГОЛ! 1:1. Осимхен, 45+5 мин (пен)

ГОЛ! 1:2. Бонавентура, 63 мин.

ГОЛ! 1:3. Гонсалес, 90+3 мин.