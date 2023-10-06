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Чемпионат Италии
Наполи
08.10.2023 21:45 - : -
Фиорентина
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Италия
06 октября 2023, 22:01 | Обновлено 06 октября 2023, 22:18
32
0

Наполи – Фиорентина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 8 октября в 21:45 по Киеву

06 октября 2023, 22:01 | Обновлено 06 октября 2023, 22:18
32
0
Наполи – Фиорентина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

8 октября на «Стадио Диего Армандо Марадона» (Сан-Паоло) пройдет матч 8-го тура Серии А, в котором, в котором «Наполи» встретится с Фиорентиной. Старт поединка намечен на 21:45 по киевскому времени.

Наполи

Клуб играет при приятном, но непривычном, давно забытом статусе обладателя скудетто. Впрочем, еще весной стало известно, что уйдет главный архитектор этого успеха, Лучано Спаллетти. Да и тогда же все констатировали, что партенопеи взяли чемпионский титул по инерции, без максимального куража. Не все получалось у них на старте нового сезона, уже под руководством Руди Гарсии: поражение Лацио, а сразу за ним ничьи с Дженоа и Болоньей. Но в обоих последних турах представитель Неаполя забивал по 4 мяча Удинезе и Лечче. И наконец-то прервал свое молчание Хвича, оформив гол и пару ассистов. На этой неделе играли в Лиге чемпионов, которую начали с выездных 2:1 с Брагой, против самого мадридского Реала. И обидно уступили - все решил рикошет от перекладины в Мерета после дальнего удара Вальверде.

Фиорентина

Команда могла бы считаться главным неудачником прошлого сезона. Она проиграла сразу 2 финала, сначала в Кубке Италии, потом в Лиге конференций. Да и в Серии А фиалки откатились на 8-ю позицию. Но как раз тут им повезло: Ювентус был наказан со стороны УЕФА отлучением от еврокубков. Так что представитель Флоренции снова отправился в Лигу конференций, где, пройдя в квалификации венский Рапид, успел в группе сыграть вничью с Генком и, в этот четверг, дома принять Ференцварош. Параллельно в Кальчо подопечные Винченцо Итальяно достаточно неплохо стартовали. Да, были 0:4 от Интера. Но в остальных матчах стабильно цеплялись за очки, а у Дженоа, Удинезе и даже Аталанты выиграли. А Кальяри разгромили 3:0.

Статистика личных встреч

В 2022-м году у Фиорентины было 2 победы и ничья. Но в мае Наполи дома оформил долгожданные 1:0.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут победы хозяев и, кажется, переоценивают их. Ставим на гостей из Флоренции при форе +1 гол (коэффициент - 1,81).

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Источник Sport.ua
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