ФОТО. Под ливнем. Сборная Украины провела в Праге вечернее занятие

Сборная Украины в рамках подготовки к очередным матчам отбора на Евро-2024 в понедельник, 9 октября, провела в Праге плановое вечернее занятие. Состоялось оно на том же поле тренировочного центра ФК «Спарта», что и накануне вечером.

Украинцы тренировались под аккомпанемент ветра с дождем и при температуре не выше 15-ти градусов.

На Страговский стадион прибыли 23 игрока, в том числе и те, кто присоединился к сборной сегодня, – Кривцов, Зинченко, Михайличенко и Пихаленок (Сваток и Ризнык прибудут в лагерь национальной команды завтра, 10-го числа). Продолжает индивидуальный период реабилитации Денис Попов.

После общей пробежки и разминки большинство сборников перешли к основной части тренировки. В то же время некоторые из игроков, которые недавно имели интенсивные матчи за клубы или длительные переезды – Александр Зинченко, Сергей Кривцов, Илья Забарный, Виталий Миколенко и Сергей Сидорчук, – ограничились беговой работой.

Тем временем большинство команды под непосредственным руководством главного тренера Сергея Реброва провела интенсивное занятие, включавшее в себя игровые серии, тактическое держание мяча, станции с пасингом и ударами.

Завтра, во вторник, 10 октября, после выравнивания функциональной формы исполнителей, команду ждет занятие в большем численном составе.