Барселона не собирается арендовать Месси в январе

«Барселона» не будет пытаться взять Лионеля Месси в краткосрочную аренду в январе. Об этом сообщают испанские СМИ.

Напомним, клуб Месси «Интер Майами» досрочно потерял шансы на попадание в плей-офф МЛС, что открывало для 36-летнего аргентинца путь к краткосрочной аренде в один из европейских клубов январе.

Главной причиной отказала «Барселоны» от такой идеи являются ограничения по финансовому фейр-плей. Приоритет для каталонцев на январь – заявить бразильского вундеркинда Виктора Роке, который сейчас выступает в аренде в «Атлетико Паранаэнсе».