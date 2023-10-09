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  4. Барселона не собирается арендовать Месси в январе
Испания
09 октября 2023, 17:24 |
168
0

Барселона не собирается арендовать Месси в январе

Приоритетом является регистрация Виктора Роке

09 октября 2023, 17:24 |
168
0
Барселона не собирается арендовать Месси в январе
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

«Барселона» не будет пытаться взять Лионеля Месси в краткосрочную аренду в январе. Об этом сообщают испанские СМИ.

Напомним, клуб Месси «Интер Майами» досрочно потерял шансы на попадание в плей-офф МЛС, что открывало для 36-летнего аргентинца путь к краткосрочной аренде в один из европейских клубов январе.

Главной причиной отказала «Барселоны» от такой идеи являются ограничения по финансовому фейр-плей. Приоритет для каталонцев на январь – заявить бразильского вундеркинда Виктора Роке, который сейчас выступает в аренде в «Атлетико Паранаэнсе».

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Лионель Месси Барселона Интер Майами
Источник Mundo Deportivo
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