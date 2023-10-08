Месси уедет в Европу? Интер Майами потерял шансы выйти в плей-офф МЛС

В ночь на 8 октября состоялся матч МЛС между клубами «Интер Майами» и «Цинциннати». Игра завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0.

Украинский футболист «цапель» Сергей Кривцов вышел в стартовом составе команды и провел на весь поединок.

Звездный аргентинский форвард хозяев Лионель Месси начал встречу в запасе и появился на поле на 55-й минуте.

Из-за этого поражения «Интер Майами» потерял шансы выйти в плей-офф МЛС. Клубу осталось провести 2 матча в чемпионате, но отставание от зоны плей-офф составляет 7 очков. Команда сейчас идет предпоследней в Восточной конференции.

Ранее сообщалось, что если «Интер Майами» не сможет пробиться в финальную часть соревнований, то Лионеля Месси могут отправить в аренду в европейский клуб, как это было с Дэвидом Бекхэмом и Тьерри Анри в их время.

Таблица МЛС, Восточная конференция