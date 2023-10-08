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  4. Месси уедет в Европу? Интер Майами потерял шансы выйти в плей-офф МЛС
Major League Soccer
08 октября 2023, 10:25 | Обновлено 08 октября 2023, 10:53
1100
3

Месси уедет в Европу? Интер Майами потерял шансы выйти в плей-офф МЛС

«Цапли» минимально уступили «Цинциннати» со счетом 0:1

08 октября 2023, 10:25 | Обновлено 08 октября 2023, 10:53
1100
3
Месси уедет в Европу? Интер Майами потерял шансы выйти в плей-офф МЛС
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

В ночь на 8 октября состоялся матч МЛС между клубами «Интер Майами» и «Цинциннати». Игра завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0.

Украинский футболист «цапель» Сергей Кривцов вышел в стартовом составе команды и провел на весь поединок.

Звездный аргентинский форвард хозяев Лионель Месси начал встречу в запасе и появился на поле на 55-й минуте.

Из-за этого поражения «Интер Майами» потерял шансы выйти в плей-офф МЛС. Клубу осталось провести 2 матча в чемпионате, но отставание от зоны плей-офф составляет 7 очков. Команда сейчас идет предпоследней в Восточной конференции.

Ранее сообщалось, что если «Интер Майами» не сможет пробиться в финальную часть соревнований, то Лионеля Месси могут отправить в аренду в европейский клуб, как это было с Дэвидом Бекхэмом и Тьерри Анри в их время.

Таблица МЛС, Восточная конференция

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Major League Soccer (MLS) Интер Майами Цинциннати (MLS) Лионель Месси Сергей Кривцов
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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ash
Я думаю Мессі захоче більше часу провести з сім'єю, а не кататися по орендах.
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+1
GloryUkraine
На одному Мессі далеко не заідеш. Отримав травму і Інтер знову ні на що не здатний без нього.
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+1
AutumnBridge
Нехай покупают теперь Довбика и Цыганкова на следующий сезон.
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0
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