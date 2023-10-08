Интер Майами с Кривцовым минимально уступил Цинциннати
Лионель Месси вышел на замену
Закончился матч 33 тура регулярного чемпионата MLS, в котором играли «Интер Майами» и «Цинциннати». Игра окончилась минимальной победой гостей.
Всю игру на поле провел украинский центральный защитник «Интера Майами» Сергей Кривцов. В основе играл и Серхио Бускетс, Жорди Альбы не было в заявке, а Лионель Месси вышел на смену.
«Цинциннати» укрепил лидирующую позицию, а «Интер Майами» находится на предпоследнем месте в таблице. До девятого места, позволяющего участвовать в матчах за выход в плей-офф, расстояние в семь очков.
Регулярный чемпионат MLS. 33 тур.
Интер Майами – Цинциннати – 0:1.
Гол: Барреаль, 78.
«Интер Майами»: Каллендер – Эдлин (Иэйлор, 76), Авилес (Месси, 55), Кривцов, Миллер, Аллен – Руис (Мота, 56), Бускетс, Кремаши – Фабиас, Мартинес (Стефанелли, 76).
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