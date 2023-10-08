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МЛС
Интер Майами
08.10.2023 02:30 – FT 0 : 1
Цинциннати
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Major League Soccer
08 октября 2023, 05:00 | Обновлено 08 октября 2023, 05:15
20
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Интер Майами с Кривцовым минимально уступил Цинциннати

Лионель Месси вышел на замену

08 октября 2023, 05:00 | Обновлено 08 октября 2023, 05:15
20
0
Интер Майами с Кривцовым минимально уступил Цинциннати
Интер Майами

Закончился матч 33 тура регулярного чемпионата MLS, в котором играли «Интер Майами» и «Цинциннати». Игра окончилась минимальной победой гостей.

Всю игру на поле провел украинский центральный защитник «Интера Майами» Сергей Кривцов. В основе играл и Серхио Бускетс, Жорди Альбы не было в заявке, а Лионель Месси вышел на смену.

«Цинциннати» укрепил лидирующую позицию, а «Интер Майами» находится на предпоследнем месте в таблице. До девятого места, позволяющего участвовать в матчах за выход в плей-офф, расстояние в семь очков.

Регулярный чемпионат MLS. 33 тур.

Интер Майами – Цинциннати – 0:1.

Гол: Барреаль, 78.

«Интер Майами»: Каллендер – Эдлин (Иэйлор, 76), Авилес (Месси, 55), Кривцов, Миллер, Аллен – Руис (Мота, 56), Бускетс, Кремаши – Фабиас, Мартинес (Стефанелли, 76).

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Major League Soccer (MLS) Лионель Месси Сергей Кривцов Серхио Бускетс Жорди Альба Цинциннати (MLS) Интер Майами
Источник Sport.ua
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