Интер Майами с Кривцовым минимально уступил Цинциннати

Закончился матч 33 тура регулярного чемпионата MLS, в котором играли «Интер Майами» и «Цинциннати». Игра окончилась минимальной победой гостей.

Всю игру на поле провел украинский центральный защитник «Интера Майами» Сергей Кривцов. В основе играл и Серхио Бускетс, Жорди Альбы не было в заявке, а Лионель Месси вышел на смену.

«Цинциннати» укрепил лидирующую позицию, а «Интер Майами» находится на предпоследнем месте в таблице. До девятого места, позволяющего участвовать в матчах за выход в плей-офф, расстояние в семь очков.

Регулярный чемпионат MLS. 33 тур.

Интер Майами – Цинциннати – 0:1.

Гол: Барреаль, 78.

«Интер Майами»: Каллендер – Эдлин (Иэйлор, 76), Авилес (Месси, 55), Кривцов, Миллер, Аллен – Руис (Мота, 56), Бускетс, Кремаши – Фабиас, Мартинес (Стефанелли, 76).