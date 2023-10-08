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МЛС
Интер Майами
08.10.2023 02:30 – FT 0 : 1
Цинциннати
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Major League Soccer
08 октября 2023, 10:46 | Обновлено 08 октября 2023, 10:52
157
0

Интер Майами – Цинциннати – 0:1. Фиаско Месси и Кривцова. Видео гола, обзор

Смотрите видеообзор поединка МЛС

08 октября 2023, 10:46 | Обновлено 08 октября 2023, 10:52
157
0
Интер Майами – Цинциннати – 0:1. Фиаско Месси и Кривцова. Видео гола, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 8 октября состоялся матч МЛС между клубами «Интер Майами» и «Цинциннати». Игра завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0.

Украинский футболист «цапель» Сергей Кривцов вышел в стартовом составе команды и провел на весь поединок.Звездный аргентинский форвард хозяев Лионель Месси начал встречу в запасе и появился на поле на 55-й минуте.

Из-за этого поражения «Интер Майами» потерял шансы выйти в плей-офф МЛС.

MLS. 8 октября

Интер Майами – Цинциннати – 0:1

Гол: Барреал, 78

Видеообзор матча:

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Барреаль (Цинциннати).
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Источник Sport.ua
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