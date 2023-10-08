В ночь на 8 октября состоялся матч МЛС между клубами «Интер Майами» и «Цинциннати». Игра завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0.

Украинский футболист «цапель» Сергей Кривцов вышел в стартовом составе команды и провел на весь поединок.Звездный аргентинский форвард хозяев Лионель Месси начал встречу в запасе и появился на поле на 55-й минуте.

Из-за этого поражения «Интер Майами» потерял шансы выйти в плей-офф МЛС.

MLS. 8 октября

Интер Майами – Цинциннати – 0:1

Гол: Барреал, 78

Видеообзор матча: