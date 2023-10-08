Месси – в запасе, Кривцов – в основе. Стартовый состав Интера Майами

Стал известен состав «Интера Майами» на матч регулярного чемпионата MLS против «Цинциннати», который начнется сегодня в 02:30 по Киеву.

Капитан команды Лионель Месси остался в запасе, в отличие от украинца Сергея Кривцова. Также на поле со стартовых минут выйдет Серхио Бускетс, а Жорди Альба вообще не попал в заявку на матч.

«Интер Майами»: Каллендер – Эдлин, Авилес, Кривцов, Миллер, Аллен – Руис, Бескетс, Кремаши – Фабиас, Мартинес.

Запас: дос Сантос, Мота, Сайло, Арройо, Месси, Ульоа, Тейлор, Робинсон, Стефанелли.