Месси – в запасе, Кривцов – в основе. Стартовый состав Интера Майами
Игру против «Цинциннати» пропустит Жорди Альба, Бускетс выйдет в старте
Стал известен состав «Интера Майами» на матч регулярного чемпионата MLS против «Цинциннати», который начнется сегодня в 02:30 по Киеву.
Капитан команды Лионель Месси остался в запасе, в отличие от украинца Сергея Кривцова. Также на поле со стартовых минут выйдет Серхио Бускетс, а Жорди Альба вообще не попал в заявку на матч.
«Интер Майами»: Каллендер – Эдлин, Авилес, Кривцов, Миллер, Аллен – Руис, Бескетс, Кремаши – Фабиас, Мартинес.
Запас: дос Сантос, Мота, Сайло, Арройо, Месси, Ульоа, Тейлор, Робинсон, Стефанелли.
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