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  4. Денис КУЗЫК: «На этот раз фарт был на нашей стороне»
Украина. Премьер лига
09 октября 2023, 15:55 |
133
0

Денис КУЗЫК: «На этот раз фарт был на нашей стороне»

Защитник «Кривбасса» прокомментировал победу над «Черноморцем»

09 октября 2023, 15:55 |
133
0
Денис КУЗЫК: «На этот раз фарт был на нашей стороне»
ФК Кривбасс. Денис Кузык

Защитник «Кривбасса» Денис Кузык прокомментировал победу над «Черноморцем» (1:0) в матче 10-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Денис, поздравляем с победой. Какие впечатления после игры?

– Очень приятно выиграть против такого соперника, который хорошо подготовился к матчу. Тяжелая игра в принципе где-то равных команд. Моменты были у обоих ворот, но фарт был на нашей стороне в этот раз.

– Ты дебютировал за «Кривбасс» в основном составе. Нервничал ли ты?

– Немного было такое, но, когда вышел на разминку переключился на работу, и нервозность исчезла. А когда вошел в игру, тем более.

– «Черноморец» чем-то удивил сегодня?

– В принципе нет. Мы играли с этим соперником не так давно в Кубке Украины. Рад, что удалось взять реванш за ту неудачу.

– Момент с пенальти. Как прокомментируешь этот эпизод?

– Видел, что Дибанго движется по флангу, пошла передача. Я увидел зону, и выбегал из-за спины защитника. Тот ударил меня по ноге – это пенальти. Был уверен, что арбитр видел эпизод и примет справедливое решение. Будем дальше работать, ведь есть над чем, и будем доказывать, что мы не зря находимся на первой строчке.

На международную паузу «Кривбасс» ушел лидером турнирной таблицы УПЛ с 20 очками в активе.

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Кривбасс Кривой Рог Денис Кузык Черноморец Одесса Кривбасс - Черноморец Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Кривбасс
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