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  4. Георгий СУДАКОВ: «Нужно серьезно настраиваться на игру с македонцами»
Сборная УКРАИНЫ
09 октября 2023, 13:40 |
346
0

Георгий СУДАКОВ: «Нужно серьезно настраиваться на игру с македонцами»

Полузащитник сборной Украины рассказал о первых тренировочных днях в Праге

09 октября 2023, 13:40 |
346
0
Георгий СУДАКОВ: «Нужно серьезно настраиваться на игру с македонцами»
УАФ. Георгий Судаков

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков прокомментировал камбэк «Шахтера» в матче 2-го тура Лиги чемпионов против «Антверпена» (3:2), а также рассказал о первых тренировочных днях в Праге:

«Мы прибыли в Прагу в хорошем настроении – я имею в виду игроков «Шахтера». Ведь недавно мы показали очень зрелищную игру в Лиге чемпионов. Уступая – 0:2, сумели победить. Похожая ситуация была и в матче сборной с Северной Македонией. Также проигрывали, но в конце выиграли – 3:2. Сейчас будем готовиться к следующим поединкам.

После таких камбэков понимаешь, что в футболе возможно все. Надо работать и верить в свои силы, тогда все будет хорошо. После матча с «Антверпеном» мы сразу отправились в Прагу. Я здесь уже три дня, то есть время для отдыха было, я уже полностью восстановился. Сегодня была первая тренировка – ребята из «Динамо» просто немного пробежались, а представители «Шахтера» еще и сделали упражнения на технику и поиграли в квадрат.

Северная Македония – соперник непростой, и мы это уже увидели. Недавно македонцы сыграли вничью с Италией, так что это очень сильная команда. Но надеемся, что в Праге будет больше наших болельщиков и, соответственно, больше поддержки. Мы это почувствуем, и играть будет легче, чем в первом матче, на выезде. Надо серьезно настраиваться на игру с первых минут, чтобы не получилось так, как в предыдущей встрече».

Напомним, что матч отбора Евро-2024 между сборными Украины и Северной Македонии состоится 14 октября в Праге (начало – в 16:00 по киевскому времени). Поединок же с Мальтой пройдет 17 октября на Национальном стадионе в городке Та-Кали (начало – в 21:45 по киевскому времени).

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Источник Украинская ассоциация футбола
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