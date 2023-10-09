Мирон МАРКЕВИЧ: «Думаю, что Буковина будет в топ-5»
Тренер «Карпат» прокомментировал последний матч команды
Наставник львовских «Карпат» Мирон Маркевич поделился впечатлениями от последнего матча 11-го тура Первой лиги против «Буковины» (1:0).
«В Черновцах всегда было тяжело играть. «Буковина» довольно неплохо выглядела в предыдущих играх, которые мы изучали перед поединком. Они доказали это и не дали нам сыграть так, как мы хотели. Однако хорошо, что мы нашли свой момент и отличились забитым мячом. Кроме того, мы еще могли забивать в этой встрече. Более или менее надежно сыграли в обороне.
Замены в перерыве нам помогли добавить в скорости и остроте у ворот «Буковины». Первый тайм был невнятный, черновицкая команда хорошо нам противостояла, нужно было что-то менять. Поэтому произвели двойную замену в перерыве.
В составе «Буковины» мне понравился правый защитник Денис Рябой. Также отмечу игру вратаря Ивана Пономаренко. В общем, команда хорошая, дисциплинированная. Думаю, что черновицкий клуб будет в топ-5», – сказал Маркевич.
После 11 туров Первой лиги «Карпаты» уверенно возглавляют группу А с 29 очками в активе.
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