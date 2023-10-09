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  4. Каждый час – в спортзале. Мудрик проигнорировал советы руководства Челси
Англия
09 октября 2023, 10:49 |
3295
5

Каждый час – в спортзале. Мудрик проигнорировал советы руководства Челси

Украинец работает над собой с невероятным рвением

09 октября 2023, 10:49 |
3295
5
Каждый час – в спортзале. Мудрик проигнорировал советы руководства Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик проигнорировал советы руководства «Челси» о том, что ему необходимо снизить интенсивность тренировок в тренажерном зале.

Согласно последним данным, Мудрик продолжал усиленно заниматься в спортзале, а неназванный футболист «Челси», характеризуя поведение украинца, даже заметил следующее: «Он так старается, как будто находится в спортзале каждый час дня».

Ранее в «Челси» боялись, что Мудрик может переусердствовать с силовыми тренировками, что негативно скажется на его физическом состоянии. По этой причине в клубе и рекомендовали украинцу снизить дополнительные нагрузки, ограничившись теми, которые предлагает игрокам на тренировках штаб Маурисио Почеттино.

22-летний Михаил Мудрик в нынешнем сезоне АПЛ провел 7 матчей за «Челси» (243 минуты), в которых отличился 1 забитым мячом.

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Михаил Мудрик Челси тренировка Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Daily Express
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c_a_p2
Питання автору статті. Що таке запопадливість у спортзалі??? Там є завзяття (заповзятливість) ...
Читачі сміються
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0
Tasha19
А клуб не може гравцю найняти особистого тренера з фіз підготовки, щоб контролювати його тренування і відновлення. 
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0
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Умник
Как говорил великий Папанов "если человек идиот, то это надолго".
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-4
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