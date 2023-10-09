Каждый час – в спортзале. Мудрик проигнорировал советы руководства Челси

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик проигнорировал советы руководства «Челси» о том, что ему необходимо снизить интенсивность тренировок в тренажерном зале.

Согласно последним данным, Мудрик продолжал усиленно заниматься в спортзале, а неназванный футболист «Челси», характеризуя поведение украинца, даже заметил следующее: «Он так старается, как будто находится в спортзале каждый час дня».

Ранее в «Челси» боялись, что Мудрик может переусердствовать с силовыми тренировками, что негативно скажется на его физическом состоянии. По этой причине в клубе и рекомендовали украинцу снизить дополнительные нагрузки, ограничившись теми, которые предлагает игрокам на тренировках штаб Маурисио Почеттино.

22-летний Михаил Мудрик в нынешнем сезоне АПЛ провел 7 матчей за «Челси» (243 минуты), в которых отличился 1 забитым мячом.