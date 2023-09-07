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Англия
07 сентября 2023, 15:59 | Обновлено 07 сентября 2023, 16:02
2860
6

В Челси определили, что мешает Мудрику прогрессировать

«Пенсионеры» обеспокоены игрой в исполнении украинца

07 сентября 2023, 15:59 | Обновлено 07 сентября 2023, 16:02
2860
6
В Челси определили, что мешает Мудрику прогрессировать
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В лондонском «Челси» определили факторы, которые мешают полузащитнику Михаилу Мудрику раскрыться.

«Пенсионеры» подписали украинца в январе этого года. В составе «Челси» Мудрик провел в общей сложности 20 матчей, записал на свой счет 2 ассистами.

Сообщается, что Михаил Мудрик проводит много времени в тренажерном зале.

«Он будет делать то, о чем его попросят в «Челси» на тренировках, но всегда найдет время для дополнительной работы в тренажерном зале. Игроки замечают, что он целеустремлен. Он хочет быть лучше. Люди должны оставить его в покое. Он славный парень», – уверен один из источников.

Другой источник заявил, что в «Челси» посоветовали украинцу снизить частоту и нагрузку при занятиях в тренажерном зале – есть опасения, что Михаил может переусердствовать

Еще одним фактором, который, как считается, может мешать Мудрику, являются видеоигры. Украинец якобы тратит на них больше времени, чем большинство других футболистов.

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Челси Михаил Мудрик Английская Премьер-лига
Источник The Athletic
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Комментарии 6
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Summertime
Заблокируйте его в социальных сетях. Пусть книжки читает. Английские.
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+3
anacreon
Так і є. Це вже давно зрозуміло.
Мудрик випендрюється, як він паше в спортзалі, потім виходить на 20 хвилин і ходить пішки, ніби йому 35 рочків і він не хочі лишній раз пробігтися, бо устане.  А після своїх ривків кожен раз потім 5 хвилин відпочиває, ходячи пішки,  бо настільки стомився, роблячи той нещасний ривок.Бо спочатку він напашеться на тренуванні. Потім йде в зал. І на полі вже нема сил.Їм треба заборонити йому ходити в зал. Або потім поставити йому запис  матчу, тикнути туди як кошеня і спитати, чого він ходить пішки навіть при атаці своєї команди. Хай пояснить.
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+1
Перець
Не кричіть на котика Мурзіка він лякається 
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0
Fitness.sports
The Athletic раскрыл дополнительные детали трансферного соглашения «Шахтера» и «Челси» по Михаилу Мудрику.Как известно, сумма трансфера составила 70+30 миллионов евро. Издание сообщило условия выплаты бонусов.Донецкий клуб получит 5 миллионов евро за победу клуба в АПЛ или Лиге чемпионов. Речь идет о победе в турнире в целом.То есть, чтобы получить за Мудрика все 100 миллионов евро, «Шахтеру» нужно, чтобы «Челси» выиграл ЛЧ или чемпионат Англии 6 раз.
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0
Fant24
Пусть занимается .все равно это его максимум ято он показыает .Балерина 
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0
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