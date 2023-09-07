В Челси определили, что мешает Мудрику прогрессировать

В лондонском «Челси» определили факторы, которые мешают полузащитнику Михаилу Мудрику раскрыться.

«Пенсионеры» подписали украинца в январе этого года. В составе «Челси» Мудрик провел в общей сложности 20 матчей, записал на свой счет 2 ассистами.

Сообщается, что Михаил Мудрик проводит много времени в тренажерном зале.

«Он будет делать то, о чем его попросят в «Челси» на тренировках, но всегда найдет время для дополнительной работы в тренажерном зале. Игроки замечают, что он целеустремлен. Он хочет быть лучше. Люди должны оставить его в покое. Он славный парень», – уверен один из источников.

Другой источник заявил, что в «Челси» посоветовали украинцу снизить частоту и нагрузку при занятиях в тренажерном зале – есть опасения, что Михаил может переусердствовать

Еще одним фактором, который, как считается, может мешать Мудрику, являются видеоигры. Украинец якобы тратит на них больше времени, чем большинство других футболистов.