В Челси определили, что мешает Мудрику прогрессировать
«Пенсионеры» обеспокоены игрой в исполнении украинца
В лондонском «Челси» определили факторы, которые мешают полузащитнику Михаилу Мудрику раскрыться.
«Пенсионеры» подписали украинца в январе этого года. В составе «Челси» Мудрик провел в общей сложности 20 матчей, записал на свой счет 2 ассистами.
Сообщается, что Михаил Мудрик проводит много времени в тренажерном зале.
«Он будет делать то, о чем его попросят в «Челси» на тренировках, но всегда найдет время для дополнительной работы в тренажерном зале. Игроки замечают, что он целеустремлен. Он хочет быть лучше. Люди должны оставить его в покое. Он славный парень», – уверен один из источников.
Другой источник заявил, что в «Челси» посоветовали украинцу снизить частоту и нагрузку при занятиях в тренажерном зале – есть опасения, что Михаил может переусердствовать
Еще одним фактором, который, как считается, может мешать Мудрику, являются видеоигры. Украинец якобы тратит на них больше времени, чем большинство других футболистов.
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Мудрик випендрюється, як він паше в спортзалі, потім виходить на 20 хвилин і ходить пішки, ніби йому 35 рочків і він не хочі лишній раз пробігтися, бо устане. А після своїх ривків кожен раз потім 5 хвилин відпочиває, ходячи пішки, бо настільки стомився, роблячи той нещасний ривок.Бо спочатку він напашеться на тренуванні. Потім йде в зал. І на полі вже нема сил.Їм треба заборонити йому ходити в зал. Або потім поставити йому запис матчу, тикнути туди як кошеня і спитати, чого він ходить пішки навіть при атаці своєї команди. Хай пояснить.