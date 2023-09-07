Мудрик в Челси: все пошло не по плану. Сможет ли он это изменить?

Показатели Михаила Мудрика таковы: восемь матчей в основе, 813 минут (включая выходы на замену), ни одного гола и две результативные передачи.

После тех усилий, которые приложил «Челси», чтобы опередить «Арсенал» в борьбе за украинца в январе, они могли бы рассчитывать на гораздо более высокую отдачу от своих инвестиций.

На момент прихода в команду Мудрик считался одним из лучших молодых игроков. С тех пор статус 22-летнего игрока стал немного скромнее

В Англии не прекращают проявлять пристальное внимание к нему, поскольку он вошел в состав сборной Украины, которая в эти выходные встретится с командой Гарета Саутгейта в отборочном матче чемпионата Европы.

О том, что его не оставляет равнодушным, стало известно из его личного аккаунта в Instagram в среду, за три дня до игры. Мудрик разместил графическое изображение конфликта между россией и его родиной. У него 1,6 млн. подписчиков в социальной сети, многие из которых – молодые футбольные фанаты. Хотя предупреждение Instagram о чувствительном контенте блокирует это изображение, которое на момент написания статьи не было удалено и сильно контрастирует со следующей фотографией, на которой игрок встречается с болельщиками, оно, тем не менее, шокирует.

Судя по его последнему выходу в составе «Челси», который вызвал еще больше вопросов и, конечно, еще больше неодобрительных возгласов со стороны болельщиков «Стэмфорд Бридж», Мудрик подходит к паузе на матчи сборных с минимальной уверенностью в себе.

Выйдя на поле в конце матча, когда «Челси» проигрывал 1:0 «Ноттингем Форест» в прошлую субботу, Мудрик не представлял особой угрозы. У украинца было 22 минуты, включая девять минут добавленного времени, чтобы помочь команде Маурисио Почеттино сравнять счет. Вместо этого его игра подчеркнула, насколько он сейчас потерян.

Учитывая, что Мудрик является атакующим игроком, который любит бежать на защитников и доставлять мячи в штрафную, его эыфективность была не слишком высокой. По данным Opta, он нанес всего один удар, сделал семь передач (четыре точных) и четыре навеса. Пожалуй, самым ярким свидетельством того, насколько комфортно было защищаться против него игрокам «Ноттингем Форест», является статистика, согласно которой на нем ни разу не сфолили. На данный момент он не тот игрок, о нейтрализации которого нужно беспокоиться.

Легко было бы назвать Мудрика неудачником, что «Челси» ошибся, заплатив за его приобретение 70 млн. евро (61,6 млн. фунтов, 75,5 млн. долларов), или что лучше бы он перешел в «Арсенал». Но, возможно, к его ситуации следует относиться с большим пониманием, поскольку она не так однозначна, как может показаться.

Начнем с того, что трансфер Мудрика состоялся в начале года. Мало того, что переговоры проходили в напряженной обстановке – «Арсенал» несколько недель считался фаворитом, а «Челси» в последний момент вырвал победу у своих соперников, – так еще и два месяца он не играл в футбол, поскольку украинский сезон ушел на зимний перерыв. Это означало, что Мудрику придется заново проходить предсезонную подготовку.



Getty Images/Global Images Ukraine

Но «Челси» не мог позволить себе ждать. Их кампания находилась в состоянии свободного падения, они проиграли 7 из 14 предыдущих матчей. Новое приобретение должно было играть. Всего через шесть дней после выхода на поле «Стэмфорд Бридж» Мудрик дебютировал со скамейки запасных в матче с «Ливерпулем». На «Энфилде» Мудрик произвел впечатление, но с тех пор ему не удавалось достичь такого уровня.

Никого не должно удивлять, что Мудрик не добился успеха в «Челси» в прошлом сезоне. Он пришел в клуб, где настроение в стане ухудшалось с каждой неудачной неделей и результатом. Главный тренер Грэм Поттер регулярно менял стартовый состав, пытаясь переломить ситуацию. Это означало, что Мудрик то появлялся в команде, то исчезал из нее, играя (когда его выпускали) с разными игроками. Не было возможности выстроить ритм игры.

Некоторые игроки считали дни до своего летнего отъезда. Поттеру даже не пришлось ждать так долго – он был уволен в апреле, оставив доигрывать оставшуюся часть сезона Бруно Сальтору (одна игра), а затем Фрэнку Лэмпарду (11 матчей).

И это при том, что 22-летний игрок впервые живет вдали от дома и плохо знает английский язык. Примером тому может служить его первое интервью английским СМИ во время предсезонного турне клуба по США в июле. После победы «Челси» над «Брайтоном» со счетом 4:3, в которой он отличился, интервью длилось около 90 секунд, а ответы состояли в общей сложности менее чем из 100 слов.

Мудрик переживал и продолжает переживать за оставшихся в Украине друзей и близких, которым приходится справляться с ситуацией, когда страна находится в состоянии войны с россией. Как бы вы вели себя в повседневной жизни в такой ситуации? Зарплата в 97 тыс. фунтов в неделю, хотя и очень приятная, не может помочь в этом.

Если исключить из уравнения разовое появление Сальтора, то Мудрик за восемь месяцев в «Челси» работает уже с третьим тренером. Маурисио Почеттино находится в процессе формирования команды, которая пережила еще одно окно значительных приходов и уходов. После двух поражений в первых четырех матчах АПЛ Почеттино тоже оказался под давлением.



Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Несмотря на то, что в предсезонке Мудрик продемонстрировал несколько обнадеживающих признаков – он забил отличный гол в ворота «Брайтона», – он лишь трижды выходил на замену и провел в составе команды Почеттино всего 67 минут, чему не способствовала небольшая травма икры.

Очевидно, что у Мудрика есть много возможностей для совершенствования. Вопрос в том, удастся ли это сделать?

Мудрик также должен взять на себя часть ответственности за то, что у него пока не все получается. The Athletic пообщался с источниками в «Челси» и близкими к игроку – на условиях анонимности, чтобы защитить отношения, – чтобы получить больше информации о происходящем.

Прежде всего, его нельзя обвинить в том, что он мало работает. Он любит проводить дополнительные занятия в тренажерном зале, возможно, даже слишком. Как объясняет одно из доверенных лиц: «Он будет заниматься в тренажерном зале до и после обычных тренировок. Ему это нравится.

Он будет делать то, о чем его попросит «Челси» в плане тренировок, но всегда найдет время для дополнительных занятий в тренажерном зале. Игроки замечают его целеустремленность. Он хочет быть лучше. Люди должны оставить его в покое. Он хороший парень».

Однако некоторые считают, что он слишком часто посещает тренажерные залы, даже те, которые находятся за пределами клуба. Источники сообщили The Athletic, что «Челси» действительно попросил его немного снизить интенсивность занятий в тренажерном зале, поскольку считают, что он перебарщивает.

Это не фаза, через которую он проходит. В донецком «Шахтере» он уже регулярно занимался подобными упражнениями. Там его приучили к работе с тяжелыми весами и пауэрлифтингу. Мудрик считает, что это способствует его выносливости и физической готовности.

Кроме того, это, несомненно, одно из тех занятий, которыми он увлекается вне поля, чтобы развлечься в новой обстановке. Еще одно развлечение – видеоигры. Это не является чем-то необычным для футболиста, но один из источников сообщил, что он проводит за этим занятием больше часов, чем большинство других. Поскольку геймеры соревнуются и общаются по интернету, это дает возможность общаться с людьми по всему миру, включая друзей в Украине, в любое время суток.

Еще одним свидетельством его самоотверженности стало участие в июле в чемпионате Европы U-21 года, где он дошел до полуфинала. В июне он вышел в стартовом составе сборной Украины в матче с Северной Македонией (3:2), приняв участие в двух голах команды.



УАФ. Михаил Мудрик

Готовность опуститься на ступень ниже вряд ли является признаком завышенного самомнения человека, почивающего на лаврах. Его целью было не только помочь Украине завоевать трофей, но и получить больше игровой практики, чтобы начать сезон в «Челси» в хорошей форме.

Он с удовольствием вернулся к партнерам по сборной и сделал три голевых передачи в двух матчах. Он также принял участие в благотворительном матче на «Стэмфорд Бридж» 5 августа, организованном с целью сбора средств для Украины.

Один из участников игры заметил: «Когда я его увидел, он был очень застенчив, не произнес ни слова. Он выглядит так, будто его нужно обнять. Его английский не очень хорош. Языковой барьер довольно жесткий.

Игра за сборную Украины на Евро U-21 повысила его уверенность в себе, он выглядел более счастливым, находясь среди знакомых ему людей, среди украинцев. Он был вдали от критики. То же самое было и с благотворительным матчем на «Стэмфорд Бридж». Но отсутствие в основе в стартовых матчах сезона за «Челси», похоже, снова отбросило его назад. Видно, что в нем есть игрок».

О Мудрике судят по его трансферной стоимости, а не по его опыту. Регулярно можно встретить информацию о том, что его стоимость составляет 88 млн. фунтов (100 млн. евро), поскольку в сделку включены дополнительные бонусы, связанные с результативностью.

Однако соглашение с «Шахтером» предусматривает прибавку в размере 5 млн. евро, которые выплачиваются за победу в АПЛ и Лиге чемпионов по отдельности, то есть «Челси» должен будет выиграть оба соревнования по несколько раз, чтобы «Шахтер» получил все 100 млн. евро. При нынешнем положении дел «Челси» может еще долго не беспокоиться о том, что ему придется хотя бы раз заплатить дополнительную сумму. Несмотря на эти предостережения, по крайней мере, один из клубов АПЛ считает стоимость Мудрика сильно завышенной, согласно своей модели данных.

Неудивительно, что он выглядит несколько сыровато. До перехода в «Челси» Мудрик провел за «Шахтер» всего 65 матчей на взрослом уровне (включая 21 матч на правах аренды за черниговскую «Десну» и киевский «Арсенал»). Даже если добавить к этому 11 матчей за сборную Украины и 20 матчей за «Челси», он все еще не набрал 100 матчей на высшем уровне.

Принятие тактических указаний – это работа над собой. В прошлом месяце он не помог сам себе в матче с «Вест Хэмом», когда «Челси» остался вдесятером до перерыва из-за травмы Карни Чуквуемека. Почеттино хотел выпустить Мудрика на замену, но «Челси» пришлось доигрывать последние минуты в меньшинстве, так как он слишком долго готовился.



Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Но он явно произвел хорошее впечатление на своих товарищей по команде, которые высоко его оценивают. В интервью во время предсезонного турне клуба по США в июле этого года вице-капитан Бен Чилвелл четко выразил свои чувства.

«В Мудрике я вижу бесконечный потенциал, который еще не реализован», – сказал Чилвелл. «Я говорил ему об этом, и не просто говорил. Я говорил ему, что он еще не реализовал этот потенциал, по той или иной причине.

Ему нужно решать, когда навешивать, когда бить, когда идти в дриблинг, когда пасовать, и я надеюсь, что смогу помочь ему в принятии решений. Он может стать очень хорошим игроком. Я просто пытаюсь направлять его. Он должен быть уверен в своих силах, в том, что мы все полностью поддерживаем его».

Чилвелл – не единственный, кто выразил слова поддержки и совет. В прошлом сезоне другой старший игрок обратил внимание Мудрика на то, что при приближении к штрафной площади соперника он склонен торопиться, что свидетельствует о его чрезмерном желании все успеть. Ему посоветовали быть спокойнее в финальной трети, верить в свой талант – голы и передачи придут.

Еще одним свидетельством того, что его ценят, стало интервью, которое он дал в начале этого года вместе с партнерами по команде Уэсли Фофаной, Чуквуемекой и Бенуа Бадиашилем. Фофана сказал, что Мудрик – самый быстрый игрок из всех, с кем ему приходилось сталкиваться, быстрее, чем Килиан Мбаппе. Некоторые болельщики придумали для него прозвище «украинский Болт», но оно используется не в самом комплиментарном ключе, подразумевая, что он – это только скорость и мало что еще.

Его спринтерские качества, безусловно, являются главным достоинством. Но «Челси» часто играет против команд, таких как «Ноттингем Форест», которые сидят глубоко и не дают ему пространства для разбега. Кроме того, Мудрик чаще выходит на замену (12 раз из 20), чем в стартовом составе, а это значит, что он часто выходит на замену, чтобы спасти неудачно складывающуюся игру, что увеличивает давление на его плечи, требуя от него результатов за короткий период времени.

В конце прошлого сезона Лэмпард рассказал, что одной из причин, по которой Мудрик не был постоянным игроком команды, было то, что тренерский штаб пытался улучшить оборонительную сторону его игры.

Перед матчем с «Форест», в котором нападающий вернулся в строй после травмы икры, Почеттино сказал, что он сосредоточился на том, чтобы улучшить Мудрика психологически и физически. Главный тренер «Челси» сказал: «Он должен чувствовать себя комфортно, чувствовать себя по-настоящему сильным. Он страдал с самого начала.

Мы сосредоточены на том, чтобы помочь ему стать по-настоящему сильным и здоровым. Никто не может выступать, если не чувствует себя сильным в своем теле. Мы работаем во всех областях, которые необходимы ему для хорошего самочувствия. Я надеюсь, что в ближайшие недели он начнет набирать свою форму».

В том кратком интервью английским журналистам летом Мудрик признался, что показал лишь 20% того, на что способен. Он также сказал, что больше всего на данный момент научился терпению.

Теперь ему нужно, чтобы и другие проявляли к нему такое же терпение.

Саймон Джонсон и Лиам Туоми, The Athletic

Перевод и адаптация – Олег Дидух