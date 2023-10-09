Клим ПРИХОДЬКО: «Было тяжело, но мы – единая команда»

Полузащитник «Кривбасса» Клим Приходько прокомментировал победу в матче 10-го тура УПЛ против «Черноморца» (1:0).

– Клим, поздравляем с победным голом и положительным результатом. Как прокомментируешь игру?

– Очень счастлив, что удалось победить и вернуть «должок» «Черноморцу». Рад, что забил важный гол с пенальти, который принес команде три очка.

– Ты теперь штатный пенальтист «Кривбасса»?

– Это было указание тренеров на теоретическом занятии. Сказали, что в случае пенальти я пробиваю первым, потом за мной следует Вакулко. Но его не было, поэтому я несомненно взял мяч и пошел пробивать.

– Сегодня не было нескольких основных игроков: Хомченовского, Илича. Насколько тяжело было без них?

– Да, было тяжело, но мы – единая команда. Каждый футболист «Кривбасса» хочет выходить на поле и доказывать, что хочет играть в основе. Поэтому, если мы выиграли, это очень хорошо. Ребята, которые не смогли сегодня сыграть, были на матче и поддержали нас. Это футбол, это жизнь.

– Сейчас «Кривбасс» возглавил таблицу. Не сыграет ли этот факт с командой злую шутку?

– Нет, нужно продолжать в том же духе. Если будем играть так и дальше, то сможем закрепиться на высоких местах.

На международную паузу «Кривбасс» пошел лидером турнирной таблицы УПЛ с 20 очками в активе.