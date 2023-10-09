Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клим ПРИХОДЬКО: «Было тяжело, но мы – единая команда»
Украина. Премьер лига
09 октября 2023, 09:57 |
48
0

Клим ПРИХОДЬКО: «Было тяжело, но мы – единая команда»

Полузащитник «Кривбасса» дал оценку последнему матчу против одесситов

09 октября 2023, 09:57 |
48
0
Клим ПРИХОДЬКО: «Было тяжело, но мы – единая команда»
ФК Кривбас. Клим Приходько

Полузащитник «Кривбасса» Клим Приходько прокомментировал победу в матче 10-го тура УПЛ против «Черноморца» (1:0).

– Клим, поздравляем с победным голом и положительным результатом. Как прокомментируешь игру?

– Очень счастлив, что удалось победить и вернуть «должок» «Черноморцу». Рад, что забил важный гол с пенальти, который принес команде три очка.

– Ты теперь штатный пенальтист «Кривбасса»?

– Это было указание тренеров на теоретическом занятии. Сказали, что в случае пенальти я пробиваю первым, потом за мной следует Вакулко. Но его не было, поэтому я несомненно взял мяч и пошел пробивать.

– Сегодня не было нескольких основных игроков: Хомченовского, Илича. Насколько тяжело было без них?

– Да, было тяжело, но мы – единая команда. Каждый футболист «Кривбасса» хочет выходить на поле и доказывать, что хочет играть в основе. Поэтому, если мы выиграли, это очень хорошо. Ребята, которые не смогли сегодня сыграть, были на матче и поддержали нас. Это футбол, это жизнь.

– Сейчас «Кривбасс» возглавил таблицу. Не сыграет ли этот факт с командой злую шутку?

– Нет, нужно продолжать в том же духе. Если будем играть так и дальше, то сможем закрепиться на высоких местах.

На международную паузу «Кривбасс» пошел лидером турнирной таблицы УПЛ с 20 очками в активе.

По теме:
Евгений ПАСТУХ: «Мы хорошо выглядели на поле и контролировали игру»
Чигринский рассказал, когда хотел бы завершить карьеру
Евгений ВОЛЫНЕЦ: «Оборона ворот – заслуга всей команды»
Клим Приходько Кривбасс Кривой Рог Черноморец Одесса Кривбасс - Черноморец Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Кривбасс
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Фанаты Арсенала поддержали Зинченко после игры с Манчестер Сити
Футбол | 08 октября 2023, 22:58 0
ВИДЕО. Фанаты Арсенала поддержали Зинченко после игры с Манчестер Сити
ВИДЕО. Фанаты Арсенала поддержали Зинченко после игры с Манчестер Сити

Болельщики пели песни с фамилией украинского футболиста

Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
Волейбол | 09 октября 2023, 00:12 7
Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу

Из 24 лучших сборных мира на этом этапе отбора путевки в Париж получат только 6 команд

ВИДЕО. Барса пропустила на 17 секунде. Так быстро в Ла Лиге не было с 2019
Футбол | 09.10.2023, 08:45
ВИДЕО. Барса пропустила на 17 секунде. Так быстро в Ла Лиге не было с 2019
ВИДЕО. Барса пропустила на 17 секунде. Так быстро в Ла Лиге не было с 2019
ВИДЕО. Голкипер Клермона потерял сознания после разорвавшейся петарды
Футбол | 09.10.2023, 03:11
ВИДЕО. Голкипер Клермона потерял сознания после разорвавшейся петарды
ВИДЕО. Голкипер Клермона потерял сознания после разорвавшейся петарды
Что Зинченко дает Арсеналу? Оценка, проблемы украинца перед игрой с МанСити
Футбол | 08.10.2023, 11:00
Что Зинченко дает Арсеналу? Оценка, проблемы украинца перед игрой с МанСити
Что Зинченко дает Арсеналу? Оценка, проблемы украинца перед игрой с МанСити
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
VAR не способен дать футболу точность, но уже убивает его привлекательность
VAR не способен дать футболу точность, но уже убивает его привлекательность
07.10.2023, 08:01 75
Футбол
Канониры обошли горожан. Ман Сити на Эмирейтс минимально уступил Арсеналу
Канониры обошли горожан. Ман Сити на Эмирейтс минимально уступил Арсеналу
08.10.2023, 20:23 29
Футбол
4 точных паса из 4. Названа оценка Мудрика за 15 минут в матче Челси в АПЛ
4 точных паса из 4. Названа оценка Мудрика за 15 минут в матче Челси в АПЛ
07.10.2023, 19:53
Футбол
Голкиперов удалили, Жиру стал в ворота. Милан обыграл Дженоа с Малиновским
Голкиперов удалили, Жиру стал в ворота. Милан обыграл Дженоа с Малиновским
07.10.2023, 23:59 6
Футбол
Стали известны пять из шести обладателей олимпийских лицензий
Стали известны пять из шести обладателей олимпийских лицензий
08.10.2023, 16:05
Волейбол
Зинченко поддержал Израиль и получил шквал критики от арабов
Зинченко поддержал Израиль и получил шквал критики от арабов
08.10.2023, 07:00 192
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Кривбасс вышел в лидеры, на втором месте – Полесье
Турнирная таблица УПЛ. Кривбасс вышел в лидеры, на втором месте – Полесье
08.10.2023, 19:45 3
Футбол
Украина выиграла у Чехии и обеспечила 5 место в олимпийском отборе
Украина выиграла у Чехии и обеспечила 5 место в олимпийском отборе
08.10.2023, 00:57 7
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем