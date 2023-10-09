Клим ПРИХОДЬКО: «Было тяжело, но мы – единая команда»
Полузащитник «Кривбасса» дал оценку последнему матчу против одесситов
Полузащитник «Кривбасса» Клим Приходько прокомментировал победу в матче 10-го тура УПЛ против «Черноморца» (1:0).
– Клим, поздравляем с победным голом и положительным результатом. Как прокомментируешь игру?
– Очень счастлив, что удалось победить и вернуть «должок» «Черноморцу». Рад, что забил важный гол с пенальти, который принес команде три очка.
– Ты теперь штатный пенальтист «Кривбасса»?
– Это было указание тренеров на теоретическом занятии. Сказали, что в случае пенальти я пробиваю первым, потом за мной следует Вакулко. Но его не было, поэтому я несомненно взял мяч и пошел пробивать.
– Сегодня не было нескольких основных игроков: Хомченовского, Илича. Насколько тяжело было без них?
– Да, было тяжело, но мы – единая команда. Каждый футболист «Кривбасса» хочет выходить на поле и доказывать, что хочет играть в основе. Поэтому, если мы выиграли, это очень хорошо. Ребята, которые не смогли сегодня сыграть, были на матче и поддержали нас. Это футбол, это жизнь.
– Сейчас «Кривбасс» возглавил таблицу. Не сыграет ли этот факт с командой злую шутку?
– Нет, нужно продолжать в том же духе. Если будем играть так и дальше, то сможем закрепиться на высоких местах.
На международную паузу «Кривбасс» пошел лидером турнирной таблицы УПЛ с 20 очками в активе.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Болельщики пели песни с фамилией украинского футболиста
Из 24 лучших сборных мира на этом этапе отбора путевки в Париж получат только 6 команд