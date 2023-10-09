Полузащитник Руха: «Минай сражается с каждым соперником»

Полузащитник «Руха» Марко Сапуга прокомментировал ничью львовян в матче с «Минаем» (0:0).

«Минай» с каждым соперником выходит на поле и сражается. Сегодня они дисциплинированно защищались, а мы хотели победить и создали много моментов, особенно во втором тайме, но нам не повезло. Трудно играть против соперника с такой насыщенной обороной. Мы хотели быстро двигать мяч и искать свободные зоны, чтобы забить гол, впрочем, не удалось этого сделать.

В первом тайме возможно нам не хватало скорости, но во второй половине матча мы выглядели гораздо лучше. Наша игра во втором тайме – заслуга тренерского штаба. Мы работаем и выкладываемся по полной во время тренировок. Также ребята, которые выходят на замену, прибавляют скорость и усиливают игру.

У меня был момент, пробивал с разворота, но не забил – не повезло. Впрочем, мы получили одно очко и двигаемся дальше. Возможно, фарт вернется к нам в следующих матчах».