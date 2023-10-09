Возвращение непобедимой Свёнтек, титул Завацкой, успех Синнера

Минувшая неделя для лучших теннисисток планеты прошла на кортах последнего в этом году обязательного турнира WTA 1000 в Пекине. Большие соревнования в Китае расставили все точки над «і» в борьбе за попадание на Итоговый турнир WTA, а также подарили украинским болельщикам хорошие эмоции после нескольких отличных матчей наших теннисисток. Также на прошлой неделе играли турниры поменьше, где у нас тоже есть повод для радости.

WTA 1000 Пекин

Соревнования в столице Китая вернулись на эти корты спустя четыре года. В 2019-м Наоми Осака в финале обыграла Эшли Барти, а Элина Свитолина дошла до четвертьфинала. В следующем году мир накрыло коронавирусной пандемией и Китай надолго закрыли. В 2021-м всплыла еще и история с теннисисткой Пэн Шуай, которая заявила о домогательствах со стороны бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли. Теннисный мир возмутила эта история, а особенно ее замалчивание. WTA пообещала, что не будет уступать своими принципами и не собирается возвращаться в Китай, пока не будет доказательств того, что Пэн Шуай в безопасности, а ее дело не спущено на тормозах.

В итоге о судьбе теннисистки так ничего доподлинно неизвестно, но соревнования в Китай все же вернулись. По разным данным, WTA слишком сильно зависит от Китая, который дает около трети прибыли ассоциации. Уход женского тенниса из Поднебесной может стоить женскому теннису десятков миллионов долларов. Также не стоит забывать, что ранее планировалось, что Итоговый турнир будет 10 лет проводиться в Шэньчжэне. Насколько проблемным оказался поиск новых мест для проведения в последние годы – вряд ли стоит рассказывать. К примеру, в этом году место проведение нашли всего за два месяца до его начала. Выбор Канкуна удивил логистически, ведь ехать после Китая снова в Северную Америку безумно тяжело для теннисисток. Но вариант с Саудовской Аравией вызвал куда большую критику, здесь уже по политическим мотивам.

Для украинцев соревнования в Пекине начались с того, что Катерина Байндл успешно прошла квалификационный барьер. Сначала Катя оформила реванш против испанки Ребекки Масаровой, которой уступила перед этим в Гуанчжоу, а в финале отбора разобралась с Яниной Викмайер из Бельгии. Первый матч в основе турнира в Пекине оказался для Байндл не самым удачным, в соперницы ей досталась 10-я ракетка мира Каролин Гарсия, шансы были мизерными. Тем не менее, во втором сете украинка даже первой сделал брейк, но после этого француженка доказала, что сильнее (6:2, 6:4).

С яркой и неожиданной победы стартовала в основной сетке Ангелина Калинина. В первом раунде ей предстояло сразиться против 8-й ракетки мира и действующей чемпионки Уимблдона Маркеты Вондроушовой, которая впервые вышла на корт после US Open. Чешка легко забрала первый сет и была близкой к тому, чтобы первой сделать брейк во второй партии, но в четвертом гейме украинка отыграла три брейкпоинта. Это стало поворотным моментом, после которого лучшей на корте уже была украинка. В итоге Калинина оформила самую высокорейтинговую для себя победу на харде, а на Вондроушову вылился поток оскорблений в социальных сетях. Чересчур азартные люди – они такие, вне зависимости от национальности, веры и цвета кожи. Во втором раунде Калинина была ожидаемо сильнее представительницы Австралии Дарьи Сэвилл, а в третьем – второй раз за 7 дней проиграла Каролин Гарсии. Француженка и на этот раз была лучше во всем, это стоит признать.

Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Марта Костюк, которая давно не радовала нас своими успехами, также провела удачный турнир. Все началось с волевой победы над Элизабеттой Коччаретто. 22-летняя итальянка после успехов первой части сезона и дебютного титула боролась с травмами и также впервые играла после US Open. Коччаретто отлично начала матч, но сил держать высокий уровень игры у нее не хватило, Марта воспользовалась этим и совершила камбэк. Во втором круге Костюк также повезло с тем, что седьмая ракетка мира Онс Жабер была уставшей после взятия титула в Нинбо. У спортсменки из Туниса были заметны проблемы с передвижение по корту, а на голом мастерстве обыграть украинку не получилось. Марта навязала борьбу, пока Жабер была более свежей, а как только оппонентка стала играть заметно хуже, не расслабилась и довела поединок до победы. До этого года у Марты были подобные шансы в игре с топами, но она их упускала сама. В третьем раунде, который стал для Костюк первым на таком уровне, была возможность впервые обыграть Людмилу Самсонову, но «нейтральная» теннисистка после 0:3 в финальной партии внезапно заиграла на своем высоком уровне, и следует признать, что на таких покрытиях он выше, чем у Костюк. Не даром Самсонова после этого обыграла еще и Остапенко с Рыбакиной, проиграв в финале лишь Свёнтек.

Также в основной сетке выступала и Леся Цуренко. В первом раунде с матча с украинкой снялась Чжу Линь, обычно все наоборот. После 9 проигранных геймов китаянка почувствовала недомогание, проконсультировалась с медицинским персоналом и приняла это непростое решение. Официальная причина снятия: головокружение. Матч второго раунда против Вероники Кудерметовой начинался для Леси неожиданно удачно, украинка выиграла первый со счетом 6:3. А далее случилось то, «нейтральная» спортсменка полностью переиграла украинку, повесив ей две «баранки». За два последних сетах на подаче Кудерметовой борьба была только один раз.

Общие баталии за трофей в одиночном разряде были интригующими. В отличие от соревнований в Гвадалахаре, на которые приехали всего 3 представительницы топ-10, в Пекине играли все, кроме Каролины Муховой. Лучше всех от самого начала выглядела полька Ига Свёнтек, которая, вероятно, уже окончательно отошла от потери статуса первой ракетки мира. На столичных кортах полька до финала проиграла лишь один сет, уступив на тай-брейке Гарсии. Кстати, в том матче француженка подала 13 эйсов, рекордный показатель для любой теннисистки в матчах против Свёнтек.

В остальном же Ига уверенно разбиралась с соперницами, в том числе и с чемпионкой US Open Коко Гофф. 9 победа в 10 матчах против такой соперницы – невообразимое достижение. В финале была разобрана Самсонова, которая проиграла третий из трех финалов в текущем сезоне. К 23 годам Свёнтек выиграла шестой титул категории WTA 1000, ранее подобное не удавалось никому. У Каролин Возняцки также были 8 финалов такого уровня, но представительница Дании выиграла на один титул меньше.

Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

Свёнтек подобралась к Арине Соболенко на расстояние в 465 очков. Нынешний лидер мирового рейтинга проиграла в Пекине на стадии 1/4 финала Елене Рыбакиной. К слову, представительница Казахстана выиграла четвертый матч подряд против первых ракеток мира. В женском туре последний раз подобное удавалось швейцарке Белинде Бенчич в период с 2015 по 2019 годы.

Важно отметить, что одной из ключевых персон на турнире была Мария Саккари, которая после победы в Гвадалахаре всерьез ворвалась в борьбу за путевку на Итоговый турнир WTA. В Пекине она дошла до четвертьфинала, где уступила Коко Гофф. После этого сформировалась окончательная восьмерка участниц: Ига Свёнтек, Арина Соболенко, Елена Рыбакина, Коко Гофф, Джессика Пегула, Маркета Вондроушова, Онс Жабер и Каролина Мухова. Любопытно, что третий год подряд действующая чемпионка WTA Finals не выступит на турнире. В прошлом году трофей достался Каролин Гарсии.

Что касается парного разряда, то Надежда Киченок и румынка Монику Никулеску смогли пройти первый раунд, но далее проиграли Кудерметовой в дуэте с Беатрис Хаддад Майей из Бразилии. Людмила Киченок и Алена Остапенко уступили еще на старте тандему из Китая. В итоге победу здесь праздновала пара Мария Боузкова (Чехия) / Сара Соррибес Тормо (Испания).

ATP 500 Пекин / АТР 250 Астана

Мужчины только на этой неделе доиграли соревнования в Китае и Казахстане. Победителем Открытого чемпионата Китая стал итальянец Янник Синнер, который в матче за титул впервые в карьере обыграл Даниила Медведева. А до этого Синнер разобрался еще и со второй ракеткой мира Карлосом Алькарасом. Феноменальное выступление Янника, не зря он входит в четверку сильнейших теннисистов мира.

Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

В Астане лучшим стал опытный Адриан Маннарино, который в финале оказался сильнее американца Себастьяна Корды. В 35 лет француз подбирается к личному рекорду в мировом рейтинге (в 2018-м был 22-м, сейчас – 23-й), а также впервые в карьере за один сезон выиграл два титула АТР.

Титул Завацкой

Проблемы со здоровьем Катарины в этом сезоне никуда не пропали, но она пытается как-то возвращаться на прежний уровень. Завацкая неоднократно заявляла, что готова играть соревнования любой категории, главное, чтобы у нее была возможность соревноваться. На прошлой неделе украинка выступила на грунтовом 40-тысячнике ITF в Лиссабоне, и это принесло успех. Катарина оказалась одной из двух теннисисток из второй сотни на турнире, остальные были ниже рейтингом. В первых матчах украинка обыгрывала своих соперниц в двух сетах, но в полуфинале и финале пришлось добиваться победы за счет бойцовских качеств, которых у Катарины не занимать. В 1/2 финала украинка сумела уйти со счета 2:5 на тай-брейке финального сета против Францишки Жорже из Португалии. В матче за титул в концовке удалось сломить сопротивление Герганы Топаловой из Болгарии, взяв финальную партию со счетом 7:5.

Для Завацкой это второй титул ITF в текущем сезоне. Ранее она выигрывала 60-тысячник в Брешии. Победа Катарины на турнире в Португалии позволит ей подняться на 25 позиций в мировом рейтинге.

Другие турниры ATP Challenger и ITF

Алексей Крутых выступил на грунтовом челленджере в Лиссабоне, начав с квалификации. В стартовом раунде основы украинец одержал волевую победу над корейцем Джерардом Кампана Ли, но уже в следующем поединке уступил втором сеяному Флавио Коболли из Италии (6:7, 3:6).

Виталий Сачко проделал аналогичный турнирный путь на хардовом челленджере в Муийрон-ле-Каптиф. Сначала он обыграл канадца Габриэля Диалло, а потом уступил Антуану Эскоффье из Франции. Илья Марченко очень быстро завершил выступления на этом же челленджере. В первом раунде он проиграл на двух тай-брейках Бенжамену Бонзи из Франции.

Эрик Ваншельбойм отлично стартовал на грунтовом 25-тысячнике в Болгарии, обыграв в двухсетовых матчах менее рейтинговых соперников. К сожалению, в полуфинале украинец уступил 20-летнему Мартину Крумиху из Чехии.

Странная ситуация произошла на 25-тысячнике ITF в Реймсе. Экс-пятая ракетка мира Луция Шафаржова, которой организаторы выдали уайлд-кард, выиграла стартовый матч, после чего ее отстранили от соревнований. Дело в том, что 36-летняя чешка не зарегистроировала свое возвращение тур в ITF, так как планировала сыграть всего один турнир. Сама финалистка Ролан Гаррос 2015 заявила, что не знала о такой процедуре.

Другие новости

Только сейчас стало известна причина снятия Белинды Бенчич с турнира в Гвадалахаре. У швейцарки было тяжелое пищевое отравление, из-за которого она потеряла около десяти дней, когда не могла даже тренироваться. Белинда пропустила турнир в Пекине, не сыграет в Чженчжоу, также пока под вопросом ее участие в остальных соревнованиях до конца года.

К тренировкам вернулся Рафаэль Надаль. Наверняка, испанец в этом сезоне нигде уже играть не будет и сосредоточится на полноценном возвращении в следующем сезоне.

Организаторы Открытого чемпионата Австралии сообщили, что с 2024 года турнир будет проводиться в течение 15 дней. На проведение матчей первого раунда будет отводиться не 2, а 3 дня. В целом, неплохая новость как для болельщиков, так и для теннисистов.

На фронте погиб бывший теннисный судья Сергей Удовкин, который еще работал на матчах Элины Свитолиной, когда она выступала на юниорском уровне. Удовкин ушел защищать Украину в 2014 году. У Сергея остались жена, дочь и сын.