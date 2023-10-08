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  4. ВИДЕО. Фанаты Арсенала поддержали Зинченко после игры с Манчестер Сити
Англия
08 октября 2023, 22:58 |
1664
0

ВИДЕО. Фанаты Арсенала поддержали Зинченко после игры с Манчестер Сити

Болельщики пели песни с фамилией украинского футболиста

08 октября 2023, 22:58 |
1664
0
ВИДЕО. Фанаты Арсенала поддержали Зинченко после игры с Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В воскресенье, 8 октября, в центральном матче 8-го тура АПЛ «Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» (1:0). Единственный в матче гол забил Габриэл Мартинелли на 86-й минуте.

После завершения встречи фанаты лондонского клуба пели фамилию украинского футболиста Александра Зинченко, когда он благодарил болельщиков за поддержку.

Ранее Зинченко поддержал Израиль, опубликовав в сторис картинку с фразой «I stand with Israel». Спустя некоторое время на Александра обрушился шквал критики и угроз. В итоге Зинченко удалил сторис и закрыл аккаунт в Instagram.

Видео момента

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Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Арсенал - Манчестер Сити Александр Зинченко
Источник Sport.ua
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