ВИДЕО. Фанаты Арсенала поддержали Зинченко после игры с Манчестер Сити
Болельщики пели песни с фамилией украинского футболиста
В воскресенье, 8 октября, в центральном матче 8-го тура АПЛ «Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» (1:0). Единственный в матче гол забил Габриэл Мартинелли на 86-й минуте.
После завершения встречи фанаты лондонского клуба пели фамилию украинского футболиста Александра Зинченко, когда он благодарил болельщиков за поддержку.
Ранее Зинченко поддержал Израиль, опубликовав в сторис картинку с фразой «I stand with Israel». Спустя некоторое время на Александра обрушился шквал критики и угроз. В итоге Зинченко удалил сторис и закрыл аккаунт в Instagram.
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