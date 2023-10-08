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  4. Артета прокомментировал победу над Манчестер Сити
Англия
08 октября 2023, 22:20 |
1775
0

Артета прокомментировал победу над Манчестер Сити

Главный тренер «Арсенала» остался очень рад игрой своей команды

08 октября 2023, 22:20 |
1775
0
Артета прокомментировал победу над Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (1:0) в матче 8-го тура АПЛ.

«Я очень горд. Это случилось в нужный момент, когда нужные люди и нужные игроки оказались нужном месте. Мы знали, что нам придется приложить большие усилия, и мы это сделали. Для таких побед необходима хорошая игра и поддержка трибун. Чувствуется, что это большая победа.

Мы взяли мяч под контроль, и во втором тайме сыграли очень хорошо. Мы играли очень агрессивно, замены тоже помогли. Качество игры во время забитого гола было на высоте. «Сити» доставляет соперникам много проблем, и мы тоже доставили им немало. Мне нравится наша смелость.

Против этой команды бывают трудные моменты. Против этой команды нужно быть уверенным в себе, управлять эмоциями и следить за тем, чтобы не попасть впросак», – сказал Артета.

Отметим, что Артета впервые обыграл Гвардиолу в АПЛ.

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Микель Артета Жузеп Гвардиола Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Арсенал - Манчестер Сити
Источник BBC
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