Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (1:0) в матче 8-го тура АПЛ.

«Я очень горд. Это случилось в нужный момент, когда нужные люди и нужные игроки оказались нужном месте. Мы знали, что нам придется приложить большие усилия, и мы это сделали. Для таких побед необходима хорошая игра и поддержка трибун. Чувствуется, что это большая победа.

Мы взяли мяч под контроль, и во втором тайме сыграли очень хорошо. Мы играли очень агрессивно, замены тоже помогли. Качество игры во время забитого гола было на высоте. «Сити» доставляет соперникам много проблем, и мы тоже доставили им немало. Мне нравится наша смелость.

Против этой команды бывают трудные моменты. Против этой команды нужно быть уверенным в себе, управлять эмоциями и следить за тем, чтобы не попасть впросак», – сказал Артета.

Отметим, что Артета впервые обыграл Гвардиолу в АПЛ.