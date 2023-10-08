Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Артета впервые обыграл Гвардиолу в АПЛ в качестве тренера
Англия
08 октября 2023, 21:16 |
406
2

Артета впервые обыграл Гвардиолу в АПЛ в качестве тренера

Главный тренер «Арсенала» превзошел учителя

08 октября 2023, 21:16 |
406
2
Артета впервые обыграл Гвардиолу в АПЛ в качестве тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

В воскресенье, 8 октября, в 18:30 в центральном матче 8-го тура АПЛ «Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» (1:0). Единственный в матче гол забил Габриэл Мартинелли на 86-й минуте.

Главный тренер «канониров» Микель Артета одержал первую победу над Жузепом Гвардиолой в АПЛ.

Отметим, что Артета сражался против Гвардиолы в АПЛ в качестве тренера в 7-й раз. В 6 предыдущих матчах чемпионата Жузеп одерживал победу.

Впервые с апреля 2012 года «Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» в домашнем матче Премьер-лиги, не пропустив.

Любопытно, что Артета с 2016 по 2019 работал в тренерском штабе Гвардиолы в «Манчестер Сити»

АПЛ. 8-й тур

«Арсенал» – «Манчестер Сити» – 1:0
Гол: Мартинелли, 86

По теме:
Зинченко получил среднюю оценку за матч Арсенала против Ман Сити
Арсенал – Манчестер Сити – 1:0. Победный матч Зинченко. Видео гола и обзор
Канониры обошли горожан. Ман Сити на Эмирейтс минимально уступил Арсеналу
Жузеп Гвардиола Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Александр Зинченко Арсенал - Манчестер Сити Габриэл Мартинелли Микель Артета
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дмитрий Ризнык заменил Андрея Лунина в составе сборной Украины
Футбол | 08 октября 2023, 14:52 9
Дмитрий Ризнык заменил Андрея Лунина в составе сборной Украины
Дмитрий Ризнык заменил Андрея Лунина в составе сборной Украины

Сергей Ребров сделал еще одно изменение в заявке

Что Зинченко дает Арсеналу? Оценка, проблемы украинца перед игрой с МанСити
Футбол | 08 октября 2023, 11:00 17
Что Зинченко дает Арсеналу? Оценка, проблемы украинца перед игрой с МанСити
Что Зинченко дает Арсеналу? Оценка, проблемы украинца перед игрой с МанСити

Украинец сыграет против своей бывшей команды

Гол Кочергина помог Ракуву обыграть Легию
Футбол | 08.10.2023, 20:53
Гол Кочергина помог Ракуву обыграть Легию
Гол Кочергина помог Ракуву обыграть Легию
Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
Волейбол | 08.10.2023, 21:20
Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
Где смотреть онлайн матч АПЛ Арсенал – Манчестер Сити
Футбол | 08.10.2023, 04:06
Где смотреть онлайн матч АПЛ Арсенал – Манчестер Сити
Где смотреть онлайн матч АПЛ Арсенал – Манчестер Сити
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Octopus
А когда это Хосепа стали звать на каталонский манер Жузепом? С сегодняшнего дня?
Ответить
+1
WildeKater
Кто такой Жузеп Гвардиола?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Полесье – Динамо – 3:2. Пенальти, два удаления и яркая битва. Обзор матча
Полесье – Динамо – 3:2. Пенальти, два удаления и яркая битва. Обзор матча
06.10.2023, 17:56 21
Футбол
Зинченко поддержал Израиль и получил шквал критики от арабов
Зинченко поддержал Израиль и получил шквал критики от арабов
08.10.2023, 07:00 220
Футбол
Сделал 4 сейва и отстоял на ноль. Названа оценка Трубина за матч Бенфики
Сделал 4 сейва и отстоял на ноль. Названа оценка Трубина за матч Бенфики
08.10.2023, 01:11
Футбол
ВИДЕО. Тренера избила полиция, игроков арестовали. Скандал после матча ЛК
ВИДЕО. Тренера избила полиция, игроков арестовали. Скандал после матча ЛК
06.10.2023, 20:40 8
Футбол
Украина выиграла у Чехии и обеспечила 5 место в олимпийском отборе
Украина выиграла у Чехии и обеспечила 5 место в олимпийском отборе
08.10.2023, 00:57 7
Волейбол
Полесье выиграло у Динамо в матче с пенальти и двумя удалениями
Полесье выиграло у Динамо в матче с пенальти и двумя удалениями
06.10.2023, 16:59 487
Футбол
Украинские волейболисты обыграли бронзовых призеров ЧМ и вышли в плей-офф
Украинские волейболисты обыграли бронзовых призеров ЧМ и вышли в плей-офф
08.10.2023, 11:42 1
Волейбол
Шок для Галатасарая. Турецкие СМИ сообщили важные детали по делу Тете
Шок для Галатасарая. Турецкие СМИ сообщили важные детали по делу Тете
06.10.2023, 19:21 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем