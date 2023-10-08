Артета впервые обыграл Гвардиолу в АПЛ в качестве тренера
Главный тренер «Арсенала» превзошел учителя
В воскресенье, 8 октября, в 18:30 в центральном матче 8-го тура АПЛ «Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» (1:0). Единственный в матче гол забил Габриэл Мартинелли на 86-й минуте.
Главный тренер «канониров» Микель Артета одержал первую победу над Жузепом Гвардиолой в АПЛ.
Отметим, что Артета сражался против Гвардиолы в АПЛ в качестве тренера в 7-й раз. В 6 предыдущих матчах чемпионата Жузеп одерживал победу.
Впервые с апреля 2012 года «Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» в домашнем матче Премьер-лиги, не пропустив.
Любопытно, что Артета с 2016 по 2019 работал в тренерском штабе Гвардиолы в «Манчестер Сити»
АПЛ. 8-й тур
«Арсенал» – «Манчестер Сити» – 1:0
Гол: Мартинелли, 86
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