ФОТО. Спасибо моей команде. Завацкая взяла второй титул в сезоне

Украинская теннисистка Катарина Завацкая в воскресенье стала победительницей грунтового турнира серии ITF W40 в Лиссабоне.

После церемонии награждения украинка опубликовала фото с корта.

«Второй титул в этом году. Спасибо моей команде», – написала теннисистка в инстаграме.

Для Завацкой это второй титул ITF в текущем сезоне. Ранее она выигрывала 60-тысячник в Брешии.