ITF08 октября 2023, 21:29 |
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ФОТО. Спасибо моей команде. Завацкая взяла второй титул в сезоне
Катарина поблагодарила тех, без кого не было бы побед
08 октября 2023, 21:29 |
407
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Украинская теннисистка Катарина Завацкая в воскресенье стала победительницей грунтового турнира серии ITF W40 в Лиссабоне.
После церемонии награждения украинка опубликовала фото с корта.
«Второй титул в этом году. Спасибо моей команде», – написала теннисистка в инстаграме.
Для Завацкой это второй титул ITF в текущем сезоне. Ранее она выигрывала 60-тысячник в Брешии.
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