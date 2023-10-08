Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ФОТО. Спасибо моей команде. Завацкая взяла второй титул в сезоне
ITF
08 октября 2023, 21:29 |
407
0

ФОТО. Спасибо моей команде. Завацкая взяла второй титул в сезоне

Катарина поблагодарила тех, без кого не было бы побед

08 октября 2023, 21:29 |
407
0
ФОТО. Спасибо моей команде. Завацкая взяла второй титул в сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая в воскресенье стала победительницей грунтового турнира серии ITF W40 в Лиссабоне.

После церемонии награждения украинка опубликовала фото с корта.

«Второй титул в этом году. Спасибо моей команде», – написала теннисистка в инстаграме.

Для Завацкой это второй титул ITF в текущем сезоне. Ранее она выигрывала 60-тысячник в Брешии.

По теме:
Завацкая стала победительницей турнира ITF в Португалии
Катарина Завацкая – Гергана Топалова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Камбек на тай-брейке с 2:5. Завацкая вышла в финал 40-тысячника в Лиссабоне
Катарина Завацкая фото дня lifestyle
Источник Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинки получили соперниц в 1/16 финала турнира WTA 500 в Чжэнчжоу
Теннис | 08 октября 2023, 13:22 0
Украинки получили соперниц в 1/16 финала турнира WTA 500 в Чжэнчжоу
Украинки получили соперниц в 1/16 финала турнира WTA 500 в Чжэнчжоу

На турнире будут играть 3 украинских теннисистки

Голкиперов удалили, Жиру стал в ворота. Милан обыграл Дженоа с Малиновским
Футбол | 07 октября 2023, 23:59 6
Голкиперов удалили, Жиру стал в ворота. Милан обыграл Дженоа с Малиновским
Голкиперов удалили, Жиру стал в ворота. Милан обыграл Дженоа с Малиновским

Игра завершилась победой «красно-черных» со счетом 1:0

Украинские волейболисты обыграли бронзовых призеров ЧМ и вышли в плей-офф
Волейбол | 08.10.2023, 11:42
Украинские волейболисты обыграли бронзовых призеров ЧМ и вышли в плей-офф
Украинские волейболисты обыграли бронзовых призеров ЧМ и вышли в плей-офф
Сделал 4 сейва и отстоял на ноль. Названа оценка Трубина за матч Бенфики
Футбол | 08.10.2023, 01:11
Сделал 4 сейва и отстоял на ноль. Названа оценка Трубина за матч Бенфики
Сделал 4 сейва и отстоял на ноль. Названа оценка Трубина за матч Бенфики
Катастрофический матч для харьковчан. Металлист 1925 уступил Оболони
Футбол | 08.10.2023, 14:57
Катастрофический матч для харьковчан. Металлист 1925 уступил Оболони
Катастрофический матч для харьковчан. Металлист 1925 уступил Оболони
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сборная Украины разгромила Сербию в элит-раунде квалификации ЧМ
Сборная Украины разгромила Сербию в элит-раунде квалификации ЧМ
06.10.2023, 20:45 11
Футзал
ЛЕНС: «В Киеве остановилось сердце, когда к моей машине пришли с дубинками»
ЛЕНС: «В Киеве остановилось сердце, когда к моей машине пришли с дубинками»
06.10.2023, 19:40 30
Футбол
Полесье выиграло у Динамо в матче с пенальти и двумя удалениями
Полесье выиграло у Динамо в матче с пенальти и двумя удалениями
06.10.2023, 16:59 487
Футбол
ВИДЕО. Тренера избила полиция, игроков арестовали. Скандал после матча ЛК
ВИДЕО. Тренера избила полиция, игроков арестовали. Скандал после матча ЛК
06.10.2023, 20:40 8
Футбол
Полесье – Динамо – 3:2. Пенальти, два удаления и яркая битва. Обзор матча
Полесье – Динамо – 3:2. Пенальти, два удаления и яркая битва. Обзор матча
06.10.2023, 17:56 21
Футбол
В Трубина влетел форвард. Бенфика вырвала победу у аутсайдера на 90+3
В Трубина влетел форвард. Бенфика вырвала победу у аутсайдера на 90+3
08.10.2023, 00:31 3
Футбол
Зинченко поддержал Израиль и получил шквал критики от арабов
Зинченко поддержал Израиль и получил шквал критики от арабов
08.10.2023, 07:00 220
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем