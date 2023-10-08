Завацкая стала победительницей турнира ITF в Португалии

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№194 WTA) стала победительницей грунтового турнира серии ITF W40 в Лиссабоне (Португалия).

В матче за титул украинка в трех напряженных сетах переиграла Гергану Топалову из Болгарии (№252 WTA).

Лиссабон. Финал

Катарина Завацкая (Украина) – Гергана Топалова (Болгария) – 6:3, 2:6, 7:5

Для Завацкой это второй титул ITF в текущем сезоне. Ранее она выигрывала 60-тысячник в Брешии. Также Катарина впервые в карьере выиграла соревнования категории ITF W40.

Победа Катарины на турнире в Португалии позволит ей подняться на 25 позиций в мировом рейтинге.