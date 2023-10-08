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  4. Завацкая стала победительницей турнира ITF в Португалии
ITF
08 октября 2023, 15:18 | Обновлено 08 октября 2023, 15:20
715
4

Завацкая стала победительницей турнира ITF в Португалии

Катарина в финале соревнований в Лиссабоне обыграла Гергану Топалову

08 октября 2023, 15:18 | Обновлено 08 октября 2023, 15:20
715
4
Завацкая стала победительницей турнира ITF в Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№194 WTA) стала победительницей грунтового турнира серии ITF W40 в Лиссабоне (Португалия).

В матче за титул украинка в трех напряженных сетах переиграла Гергану Топалову из Болгарии (№252 WTA).

Лиссабон. Финал
Катарина Завацкая (Украина) – Гергана Топалова (Болгария) – 6:3, 2:6, 7:5

Для Завацкой это второй титул ITF в текущем сезоне. Ранее она выигрывала 60-тысячник в Брешии. Также Катарина впервые в карьере выиграла соревнования категории ITF W40.

Победа Катарины на турнире в Португалии позволит ей подняться на 25 позиций в мировом рейтинге.

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Источник Sport.ua
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Aries2005
Красуня наша
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+1
Александр Ад
молодець,витиснула з себе все що могла!!Дуже важко грати коли не вистачае потужності.тим цініше перемога
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+1
naverland
Супер, набирает очки для Австралии.
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+1
0976260852
Бойциця і стратегія вірна!
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