Завацкая стала победительницей турнира ITF в Португалии
Катарина в финале соревнований в Лиссабоне обыграла Гергану Топалову
Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№194 WTA) стала победительницей грунтового турнира серии ITF W40 в Лиссабоне (Португалия).
В матче за титул украинка в трех напряженных сетах переиграла Гергану Топалову из Болгарии (№252 WTA).
Лиссабон. Финал
Катарина Завацкая (Украина) – Гергана Топалова (Болгария) – 6:3, 2:6, 7:5
Для Завацкой это второй титул ITF в текущем сезоне. Ранее она выигрывала 60-тысячник в Брешии. Также Катарина впервые в карьере выиграла соревнования категории ITF W40.
Победа Катарины на турнире в Португалии позволит ей подняться на 25 позиций в мировом рейтинге.
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