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  4. Завацкая впервые в карьере выиграла 60-тысячник ITF
ITF
04 июня 2023, 17:31 | Обновлено 04 июня 2023, 17:34
1643
4

Завацкая впервые в карьере выиграла 60-тысячник ITF

Катарина была лучшей на соревнованиях в Брешии

04 июня 2023, 17:31 | Обновлено 04 июня 2023, 17:34
1643
4
Завацкая впервые в карьере выиграла 60-тысячник ITF
ITF. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№218 WTA) выиграла грунтовый турнир серии ITF W60 в Брешии (Италия).

В матче за титул украинка в двух сетах переиграла Юлию Готовко (№263 WTA).

Брешия. Финал
Катарина Завацкая (Украина) – Юлия Готовко – 6:4, 6:2

Это была первая встреча теннисисток. Также Катарина впервые выиграла соревнования такой категории, хотя ранее она побеждала на 100-тысячнике в Контрексевиле.

Победа в Брешии позволит Завацкой вернуться во вторую сотню мирового рейтинга.

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ITF Брешия Катарина Завацкая Юлия Готовко
Источник Sport.ua
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VITASS
Вітання. Подальших успіхів ! 
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+8
Elis
Молодець Катя! Вітання! 
Ответить
+8
Александр Ад
молодець Катарина!Рукі не подала гатовці,хоча так сподивалася.Катю с титулом!Може зіграе на Уімблдоні?
Ответить
+7
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