ITF04 июня 2023, 17:31 | Обновлено 04 июня 2023, 17:34
1643
4
Завацкая впервые в карьере выиграла 60-тысячник ITF
Катарина была лучшей на соревнованиях в Брешии
04 июня 2023, 17:31 | Обновлено 04 июня 2023, 17:34
1643
4
Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№218 WTA) выиграла грунтовый турнир серии ITF W60 в Брешии (Италия).
В матче за титул украинка в двух сетах переиграла Юлию Готовко (№263 WTA).
Брешия. Финал
Катарина Завацкая (Украина) – Юлия Готовко – 6:4, 6:2
Это была первая встреча теннисисток. Также Катарина впервые выиграла соревнования такой категории, хотя ранее она побеждала на 100-тысячнике в Контрексевиле.
Победа в Брешии позволит Завацкой вернуться во вторую сотню мирового рейтинга.
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Вітання. Подальших успіхів !
Молодець Катя! Вітання!
молодець Катарина!Рукі не подала гатовці,хоча так сподивалася.Катю с титулом!Може зіграе на Уімблдоні?
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