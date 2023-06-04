Завацкая впервые в карьере выиграла 60-тысячник ITF

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№218 WTA) выиграла грунтовый турнир серии ITF W60 в Брешии (Италия).

В матче за титул украинка в двух сетах переиграла Юлию Готовко (№263 WTA).

Брешия. Финал

Катарина Завацкая (Украина) – Юлия Готовко – 6:4, 6:2

Это была первая встреча теннисисток. Также Катарина впервые выиграла соревнования такой категории, хотя ранее она побеждала на 100-тысячнике в Контрексевиле.

Победа в Брешии позволит Завацкой вернуться во вторую сотню мирового рейтинга.