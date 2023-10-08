Серия А. Лацио выиграл битву у Аталанты, успехи Монцы и Фрозиноне

Сегодня, 8 октября состоялись еще три матча в рамках восьмого тура Итальянской Серии А. «Аталанта» сумела отыграться со счета 0:2 в матче с «Лацио», но все же проиграла со счетом 2:3. «Монца» разгромила «Салернитану», а «Фрозиноне» удержал победу над «Вероной».

Серия А. 8-й тур

Монца – Салернитана – 3:0

Голы: Кольпани 9, Виньято 18, Пессина 82 (с пенальти)

Лацио – Аталанта – 3:2

Голы: де Кетеларе 5 (автогол), Кастельянос 11, Весино 83 – Эдерсон 33, Колашинац 63

Фрозиноне – Верона – 2:1

Голы: Рейньер 45+1, Суле 66 – Джурич 90+4

Вчера «Милан» в драматичном матче обыграл «Дженоа» 1:0.