В воскресенье, 8 октября, состоится поединок 10 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут соревноваться львовский «Рух» и закарпатский «Минай». Матч состоится во Львове, на поле стадиона «Арена Львов», начало в 15:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра будет судить Александр Солов'ян из города Киев.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканалах Суспильне и Спорт-1, а также на YouTube.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Рух» – «Минай».