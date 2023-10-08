Украина. Премьер лига08 октября 2023, 08:47 | Обновлено 08 октября 2023, 08:50
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Рух – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Игра 10 тура УПЛ начнется 9 октября в 15:00
08 октября 2023, 08:47 | Обновлено 08 октября 2023, 08:50
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В воскресенье, 8 октября, состоится поединок 10 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут соревноваться львовский «Рух» и закарпатский «Минай». Матч состоится во Львове, на поле стадиона «Арена Львов», начало в 15:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра будет судить Александр Солов'ян из города Киев.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканалах Суспильне и Спорт-1, а также на YouTube.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Рух» – «Минай».
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