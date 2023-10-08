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Чемпионат Украины
Рух Львов
08.10.2023 15:00 - : -
Минай
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
08 октября 2023, 08:47 | Обновлено 08 октября 2023, 08:50
106
0

Рух – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Игра 10 тура УПЛ начнется 9 октября в 15:00

08 октября 2023, 08:47 | Обновлено 08 октября 2023, 08:50
106
0
Рух – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Минай. Александр Бандура

В воскресенье, 8 октября, состоится поединок 10 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут соревноваться львовский «Рух» и закарпатский «Минай». Матч состоится во Львове, на поле стадиона «Арена Львов», начало в 15:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра будет судить Александр Солов'ян из города Киев.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканалах Суспильне и Спорт-1, а также на YouTube.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Рух» – «Минай».

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Источник Sport.ua
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