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Украина. Премьер лига
08 октября 2023, 04:30 | Обновлено 08 октября 2023, 04:35
47
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Минай

Игра 10 тура начнется в 15:00

08 октября 2023, 04:30 | Обновлено 08 октября 2023, 04:35
47
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Минай
ФК Рух

В воскресенье, 8 октября, состоится поединок 10 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут соревноваться львовский «Рух» и закарпатский «Минай». Матч состоится во Львове, на поле стадиона «Арена Львов», начало в 15:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра будет судить Александр Солов'ян из города Киев.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканалах Суспильне и Спорт-1, а также на YouTube.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Рух» – «Минай».

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Украинская Премьер-лига Минай Рух Львов Рух - Минай где смотреть чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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