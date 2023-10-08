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Чемпионат Испании
Севилья
07.10.2023 22:00 – FT 2 : 2
Райо Вальекано
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Испания
08 октября 2023, 02:58 | Обновлено 08 октября 2023, 03:02
14
0

Ла Лига. Севилья и Райо Вальекано расписали боевую ничью

Состоялся поединок 9 тура испанской Примеры

08 октября 2023, 02:58 | Обновлено 08 октября 2023, 03:02
14
0
Ла Лига. Севилья и Райо Вальекано расписали боевую ничью
Getty Images/Global Images Ukraine

Закончился поединок 9 тура чемпионата Испании по футболу, в котором играли «Севилья» и «Райо Вальекано». «Севилья» в первом тайме проигрывала 0:2, но забила один мяч на старте второй сорокапятиминутки, а в компенсированное время Эн-Нессири принес своей команде ничью. «Севилья» проваливает чемпионат, находясь после 9 тура на тринадцатом месте.

Напомним, что ранее победы одержали лидеры – «Реал» разгромил «Осасуну» (4:0), а «Жирона» минимально одолела «Кадис».

Испанская Ла Лига. 9 тур.

Севилья - Райо Вальекано - 2:2

Голы: Джибриль Соу, 50, Эн-Нессири, 90+7 – Валентин, 21, Альваро Гарсия, 26.

События матча

90’ +7
ГОЛ ! Мяч забил Юссеф Эн-Несири (Севилья).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Джибриль Соу (Севилья).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Гарсия (Райо Вальекано).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Оскар Валентин (Райо Вальекано).
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Источник Sport.ua
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