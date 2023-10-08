Ла Лига. Севилья и Райо Вальекано расписали боевую ничью

Закончился поединок 9 тура чемпионата Испании по футболу, в котором играли «Севилья» и «Райо Вальекано». «Севилья» в первом тайме проигрывала 0:2, но забила один мяч на старте второй сорокапятиминутки, а в компенсированное время Эн-Нессири принес своей команде ничью. «Севилья» проваливает чемпионат, находясь после 9 тура на тринадцатом месте.

Напомним, что ранее победы одержали лидеры – «Реал» разгромил «Осасуну» (4:0), а «Жирона» минимально одолела «Кадис».

Испанская Ла Лига. 9 тур.

Севилья - Райо Вальекано - 2:2

Голы: Джибриль Соу, 50, Эн-Нессири, 90+7 – Валентин, 21, Альваро Гарсия, 26.