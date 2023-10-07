В субботу, 7 октября, в поединке 9-го тура чемпионата Испании отношения выяснили «Кадис» и «Жирона».

Гости из Каталонии были вынуждены обойтись без украинского полузащитника Виктора Цыганкова, который травмирован. Зато в матче принял участие нападающий Артем Довбик – он отыграл все 90 минут.

Без Цыганкова «Жирона» одержала над «Кадисом» минимальную победу – 1:0. На 59-й минуте голом отметился Алеш Гарсия.

Победив, «Жирона» в таблице Ла Лиги поднялась на 1-е место, опередив «Барселону» и «Реал». У команды украинцев Цыганкова и Довбика 22 очка после 9 матчей. «Кадис» занимает 12-ю позицию с 9 пунктами.

Ла Лига. 9-й тур

Кадис – Жирона – 0:1

Гол: Алеш Гарсия, 59.

Удален Мачис, 10 (Кадис).

ГОЛ! 0:1, Алеш Гарсия, 59 минута

Видеообзор матча