Смогли и без Цыганкова. Жирона с Довбиком обыграла Кадис
Каталонцы победили в матче 9-го тура Ла Лиги
В субботу, 7 октября, в поединке 9-го тура чемпионата Испании отношения выяснили «Кадис» и «Жирона».
Гости из Каталонии были вынуждены обойтись без украинского полузащитника Виктора Цыганкова, который травмирован. Зато в матче принял участие нападающий Артем Довбик – он отыграл все 90 минут.
Без Цыганкова «Жирона» одержала над «Кадисом» минимальную победу – 1:0. На 59-й минуте голом отметился Алеш Гарсия.
Победив, «Жирона» в таблице Ла Лиги поднялась на 1-е место, опередив «Барселону» и «Реал». У команды украинцев Цыганкова и Довбика 22 очка после 9 матчей. «Кадис» занимает 12-ю позицию с 9 пунктами.
Ла Лига. 9-й тур
Кадис – Жирона – 0:1
Гол: Алеш Гарсия, 59.
Удален Мачис, 10 (Кадис).
ГОЛ! 0:1, Алеш Гарсия, 59 минута
Видеообзор матча
События матча
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