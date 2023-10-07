Испания07 октября 2023, 19:33 | Обновлено 07 октября 2023, 19:52
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Кадис – Жирона – 0:1. 72 минуты Довбика. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 9-го тура Ла Лиги
07 октября 2023, 19:33 | Обновлено 07 октября 2023, 19:52
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7 октября состоялся матч 9-го тура Ла Лиги между клубами «Кадис» и «Жирона». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу каталонской команды.
Украинский форвард гостей Артем Довбик вышел в стартовом составе команды и провел на поле 72 минуты, после чего был заменен на Кристиана Стуани.
Ла Лига. 9-й тур. 7 октября
Кадис – Жирона – 0:1
Гол: Гарсия, 59
Удаление: Мачис, 10
Видеообзор матча:
ГОЛ! 0:1 Гарсия, 59 мин.
События матча
59’
ГОЛ ! Мяч забил Алеш Гарсия (Жирона).
10’
Дарвин Мачис (Кадис) получает красную карточку.
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