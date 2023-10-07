7 октября состоялся матч 9-го тура Ла Лиги между клубами «Кадис» и «Жирона». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу каталонской команды.

Украинский форвард гостей Артем Довбик вышел в стартовом составе команды и провел на поле 72 минуты, после чего был заменен на Кристиана Стуани.

Ла Лига. 9-й тур. 7 октября

Кадис – Жирона – 0:1

Гол: Гарсия, 59

Удаление: Мачис, 10

Видеообзор матча:

ГОЛ! 0:1 Гарсия, 59 мин.