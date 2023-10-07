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Чемпионат Испании
Кадис
07.10.2023 15:00 – FT 0 : 1
Жирона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
07 октября 2023, 19:33 | Обновлено 07 октября 2023, 19:52
758
0

Кадис – Жирона – 0:1. 72 минуты Довбика. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 9-го тура Ла Лиги

07 октября 2023, 19:33 | Обновлено 07 октября 2023, 19:52
758
0
Кадис – Жирона – 0:1. 72 минуты Довбика. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

7 октября состоялся матч 9-го тура Ла Лиги между клубами «Кадис» и «Жирона». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу каталонской команды.

Украинский форвард гостей Артем Довбик вышел в стартовом составе команды и провел на поле 72 минуты, после чего был заменен на Кристиана Стуани.

Ла Лига. 9-й тур. 7 октября

Кадис – Жирона – 0:1

Гол: Гарсия, 59

Удаление: Мачис, 10

Видеообзор матча:

ГОЛ! 0:1 Гарсия, 59 мин.

События матча

59’
ГОЛ ! Мяч забил Алеш Гарсия (Жирона).
10’
Дарвин Мачис (Кадис) получает красную карточку.
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Худший игрок из основы. Названа оценка Довбика за матч Жироны против Кадиса
Кадис Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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