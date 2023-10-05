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Чемпионат Испании
Кадис
07.10.2023 15:00 - : -
Жирона
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Испания
05 октября 2023, 17:51 | Обновлено 05 октября 2023, 18:24
255
0

Кадис – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 7 октября в 19:30 по Киеву

05 октября 2023, 17:51 | Обновлено 05 октября 2023, 18:24
255
0
Кадис – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

7 октября на «Нуэво Мирандилла» пройдет матч 9-го тура Примеры, в котором, в котором «Кадис» встретится с «Жироной». Старт поединка намечен на 15:00 по киевскому времени.

Кадис

Клуб в 2020-м году поднимался в высший дивизион страны. И уже 4-й сезон кряду получается оставаться в числе участников Ла Лиги. И с начала 2022-го года должность занимает Серхио Гонсалес Сориано. Он сначала не допустил вылета в Сегунду, а в прошлой темпораде вышло даже подняться на 14-е место. Сейчас прогресс продолжается. На старте нового розыгрыша желтый субмарин проигрывал только тем, кто явно сильнее, Барселоне и нынешнему Атлетику. При этом получилось разделить очки с Альмерией, Бетисом и Райо Вальекано, а у Алавеса и даже Вильярреала выиграть. Вели в 2 мяча и с Атлетико, но там все закончилось ремонтадой столичного гранда: матрасники закончили 3:2.

Жирона

Команда просто насмехается над синдромом второго сезона. Она не просто не сбавила позиции по сравнению с предыдущей темпорадой (а тогда, поднявшись через стыковые поединки из Сегунды, Цыганков и компания смогли финишировать в верхней части турнирной таблицы, и даже некоторое время были претендентами на еврокубки) - прибавив летом еще одного украинца, Довбика, подопечные Мичела Санчеса выдали мощную беспроигрышную серию и в сентябре даже смогли стать единоличным лидером текущей турнирной таблицы. Только с Реалом Сосьедад была ничья, в 1-м туре, а потом долгое время строго выигрывали, в том числе у Севильи с Вильярреалом. Но Реал получился уж очень силен и мотивирован и смог добиться победы со счетом 3:0 над неожиданным прямым конкурентом.

Статистика личных встреч

В целом, у Кадиса небольшое, но все-таки преимущество. И, главное, в прошлом чемпионате он набрал 4 очка из 6.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что фаворитом противостояния будут гости, что проводят удачный сезон. Поверим, что Цыганков, Довбик и компания смогут вернуться уже в эту субботу на путь побед (коэффициент - 2,02).

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Кадис Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
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