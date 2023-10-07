Олег ДУЛУБ: «Считаю, что ЛНЗ потерял два очка»
Тренер черкасского клуба дал оценку последнему матчу
В 10 туре чемпионата УПЛ ЛНЗ разошелся миром с «Александрией» – 0:0.
В разговоре с корреспондентом Sport.ua главный тренер черкасчан Олег Дулуб поделился впечатлениями о противостоянии с «горожанами»:
– В первом тайме я не узнал своих подопечных. Куда-то исчезла настроенность. Видимо, сказалась воздушная тревога, из-за которой начало матча было перенесено на полтора часа. Доминирование гостей не вызывало сомнений и хорошо, что дотерпели до перерыва и не пропустили.
– Во втором тайме ситуация на поле кардинально изменилась.
– Перерыв пошел на пользу. Удалось достучаться до подопечных, напомнить, что с таким настроением в поединке, где на кону шесть очков, не играют. Помогло. Эффективными оказались и замены. События на поле начали разворачиваться по нашему сценарию. Достаточно сказать, что под занавес поединка у ЛНЗ в атаке было четыре игрока. Но, к сожалению, так и не удалось дожать гостей.
– Чем вы это можете объяснить?
– Пожалуй, невезением. Потому что до сих пор не могу понять, как в компенсированное время Геннадий Пасич умудрился промахнуться с трех метров.
– Поговаривают, что когда встречаются соседи по турнирной таблице, то главное не проиграть.
– Это задача-минимум. Я все же считаю, что мы потеряли два очка.
После десяти туров чемпионата Украины ЛНЗ занимает 11 место в турнирной таблице с 9 очками.
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