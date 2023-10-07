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Украина. Премьер лига
07 октября 2023, 23:30 | Обновлено 08 октября 2023, 00:52
79
0

Олег ДУЛУБ: «Считаю, что ЛНЗ потерял два очка»

Тренер черкасского клуба дал оценку последнему матчу

07 октября 2023, 23:30 | Обновлено 08 октября 2023, 00:52
79
0
Олег ДУЛУБ: «Считаю, что ЛНЗ потерял два очка»
ФК ЛНЗ. Олег Дулуб

В 10 туре чемпионата УПЛ ЛНЗ разошелся миром с «Александрией» – 0:0.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua главный тренер черкасчан Олег Дулуб поделился впечатлениями о противостоянии с «горожанами»:

– В первом тайме я не узнал своих подопечных. Куда-то исчезла настроенность. Видимо, сказалась воздушная тревога, из-за которой начало матча было перенесено на полтора часа. Доминирование гостей не вызывало сомнений и хорошо, что дотерпели до перерыва и не пропустили.

– Во втором тайме ситуация на поле кардинально изменилась.

– Перерыв пошел на пользу. Удалось достучаться до подопечных, напомнить, что с таким настроением в поединке, где на кону шесть очков, не играют. Помогло. Эффективными оказались и замены. События на поле начали разворачиваться по нашему сценарию. Достаточно сказать, что под занавес поединка у ЛНЗ в атаке было четыре игрока. Но, к сожалению, так и не удалось дожать гостей.

– Чем вы это можете объяснить?

– Пожалуй, невезением. Потому что до сих пор не могу понять, как в компенсированное время Геннадий Пасич умудрился промахнуться с трех метров.

– Поговаривают, что когда встречаются соседи по турнирной таблице, то главное не проиграть.

– Это задача-минимум. Я все же считаю, что мы потеряли два очка.

После десяти туров чемпионата Украины ЛНЗ занимает 11 место в турнирной таблице с 9 очками.

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Олег Дулуб чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Александрия инсайд
Источник Sport.ua
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