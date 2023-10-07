ВИШНЯК: «Вопрос времени, когда мы начнем реализовать свои моменты»

Главный тренер «Колоса» Ярослав Вишняк прокомментировал игру 10-го тура УПЛ против полтавской «Ворсклы» (0:0).

«Благодарен ребятам за проявленный характер. Они делали все, что могли. Иногда даже немного больше. В принципе, думаю, они заслуживали того, чтобы в конце игры забить мяч.

Отношение к самой игре и тренировочному процессу дают надежду, что мы на правильном пути. Вопрос времени, когда мы начнем реализовать создаваемые моменты. Мы оказались в непростой кадровой ситуации, многие травмированы. Но мы демонстрируем характер и продолжаем набирать очки».

Сегодня, возможно, кто-то играл не на своей позиции, кто-то не до конца восстановился. Но я благодарен моим игрокам за этот матч», – сказал Вишняк.

После десяти сыгранных матчей «Колос» занимает 9 место в УПЛ с 12 очками.