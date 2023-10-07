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Украина. Премьер лига
07 октября 2023, 20:40 | Обновлено 07 октября 2023, 21:33
60
0

Оболонь – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 8 октября в 13:00 поединок 10-го тура Украинской Премьер-Лиги

07 октября 2023, 20:40 | Обновлено 07 октября 2023, 21:33
60
0
Оболонь – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Оболонь

В воскресенье, 8 октября, состоится матч 10-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Оболонь» и «Металлист 1925». Игра пройдет в Киеве стадионе «Оболонь-Арена». Начало в 13:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Оболонь» – «Металлист 1925». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Оболонь» – «Металлист 1925»

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Мегого».

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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