В воскресенье, 8 октября, пройдет матч 10-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Оболонь» и «Металлист 1925».

Поединок состоится в Киеве на стадионе «Оболонь-Арена» и судить его будет арбитр из Одессы Дмитрий Кубряк. Начало матча в 13.00.

«Оболонь» – «Металлист 1925» . Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть в открытом доступе на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и других.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Оболонь» – «Металлист 1925», за которой следите в украинской версии сайта.