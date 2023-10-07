Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Оболонь – Металлист 1925
В Киеве на стадионе «Оболонь-Арена» состоится поединок 10-го тура украинской Премьер-лиги
В воскресенье, 8 октября, пройдет матч 10-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Оболонь» и «Металлист 1925».
Поединок состоится в Киеве на стадионе «Оболонь-Арена» и судить его будет арбитр из Одессы Дмитрий Кубряк. Начало матча в 13.00.
«Оболонь» – «Металлист 1925» . Прогноз и анонс матча чемпионата Украины
Игру в прямом эфире можно будет посмотреть в открытом доступе на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и других.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Оболонь» – «Металлист 1925», за которой следите в украинской версии сайта.
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