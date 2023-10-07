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Украина. Премьер лига
07 октября 2023, 18:06 | Обновлено 07 октября 2023, 18:17
98
0

ЭДМАР: «Надо постоянно работать над реализацией»

Тренер «Металлиста 1925» – о готовности команды к матчу с «Оболонью»

07 октября 2023, 18:06 | Обновлено 07 октября 2023, 18:17
98
0
ЭДМАР: «Надо постоянно работать над реализацией»
ФК Металлист 1925. Эдмар

Наставник харьковского «Металлиста 1925» Эдмар рассказал о том, как коллектив готовился ко встрече с «Оболонью», а также поделился тем, как повлияла на команду поездки в Харьков, и затронул тему работы над ошибками.

– Расскажите, пожалуйста, как готовились к «Оболони», отличалась ли чем-то подготовка от того, как обычно подходит команда к матчу?
– Готовились мы, как всегда, в привычном для команды режиме. Немножко тяжеловато было после кубкового матча и противостояния с «Днепром-1», там много сил потратили, но готовились очень серьезно к матчу с «Оболонью».

– То, что команда на этой неделе побывала в Харькове, как коллектив на это отреагировал, возможно это дало дополнительных плюсиков, по крайней мере психологических?
– Конечно, ребятам очень понравилась эта поездка в Харьков. Приятно тренироваться на родном для команды стадионе. Также немножко прогулялись по городу... Хочется, чтобы как можно скорее закончилась война и мы вернулись в Харьков.

– В игре против Днепра-1 команда не набрала ни одного очка, но многие отмечали, что команда выдала едва ли не лучшую атакующую игру. Как тот матч повлиял на настрой коллектива?
– Да, когда мы проигрывали 1:0, мы знали, что нужно бежать вперед и хотели победить в этом поединке. К сожалению, нам это не удалось. Однако мы должны уже смотреть вперед, работали над реализацией. Должны продолжать таким же образом. Сейчас мы можем говорить о том, что хорошо играли, но результат есть результат. Поэтому надо постоянно работать над реализацией.

– Какого футбола ожидаете в матче против «Оболони» и почему?
– Эта команда демонстрирует очень хороший футбол. Мы уже смотрели их последние матчи, изучали, как мы всегда изучаем соперников. Будем стараться нейтрализовать все сильные стороны «Оболони».

Игра 10-го тура УПЛ «Оболонь» – «Металлист 1925» состоится в воскресенье, 8 октября, начало – в 13:00.

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Эдмар Металлист 1925 Оболонь Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Металлист 1925
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