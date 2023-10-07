Александр ФИЛИППОВ: «Этот гол мне был нужен»

Форвард «Днепра-1» Александр Филиппов поделился впечатлениями от игры 10-го тура УПЛ с «Вересом» (2:0), в которой он отметился первым в карьере голом за днепровскую команду.

– Поздравляем с первым голом за «Днепр-1». Что после него чувствовали?

– Большое спасибо за поздравления. Этот гол был очень важен и для меня, и для команды, потому что забили в начале матча, после чего уже легче было искать возможности для взятия ворот. Главное, что помог команде и порадовал себя.

– Эмоциональность празднования не оставляет сомнений о важности этого гола.

– Да, гол был очень важен. Долго ждал этот гол и не буду лукавить, что он мне был нужен. Считаю, что дальше будет лучше.

– Главный тренер очень одобрительно отозвался на вашу игру. Как сами оцените свое выступление сегодня?

– Я не тренер. Если тренер так говорит - это хорошо, а моя главная цель - это помогать команде. Если сегодня помог голом и какими-то другими действиями, то для меня это очень важно.

– Изменилось ли что-то принципиально в вашей игре с приходом нового главного тренера?

– Да, мы начали более агрессивно действовать на чужой половине поля, стараемся создавать моменты, выше играть, комбинировать в центре поля и искать возможности на флангах для взятия ворот.

– Как считаете, теперь попрет?

– Дай Бог!