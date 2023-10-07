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  4. Александр ФИЛИППОВ: «Этот гол мне был нужен»
Украина. Премьер лига
07 октября 2023, 16:43 | Обновлено 07 октября 2023, 16:45
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Александр ФИЛИППОВ: «Этот гол мне был нужен»

Нападающий «Днепра-1» – о матче с «Вересом»

07 октября 2023, 16:43 | Обновлено 07 октября 2023, 16:45
181
1
Александр ФИЛИППОВ: «Этот гол мне был нужен»
СК Днепр-1. Александр Филиппов

Форвард «Днепра-1» Александр Филиппов поделился впечатлениями от игры 10-го тура УПЛ с «Вересом» (2:0), в которой он отметился первым в карьере голом за днепровскую команду.

– Поздравляем с первым голом за «Днепр-1». Что после него чувствовали?
– Большое спасибо за поздравления. Этот гол был очень важен и для меня, и для команды, потому что забили в начале матча, после чего уже легче было искать возможности для взятия ворот. Главное, что помог команде и порадовал себя.

– Эмоциональность празднования не оставляет сомнений о важности этого гола.
– Да, гол был очень важен. Долго ждал этот гол и не буду лукавить, что он мне был нужен. Считаю, что дальше будет лучше.

– Главный тренер очень одобрительно отозвался на вашу игру. Как сами оцените свое выступление сегодня?
– Я не тренер. Если тренер так говорит - это хорошо, а моя главная цель - это помогать команде. Если сегодня помог голом и какими-то другими действиями, то для меня это очень важно.

– Изменилось ли что-то принципиально в вашей игре с приходом нового главного тренера?
– Да, мы начали более агрессивно действовать на чужой половине поля, стараемся создавать моменты, выше играть, комбинировать в центре поля и искать возможности на флангах для взятия ворот.

– Как считаете, теперь попрет?
– Дай Бог!

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Александр Филиппов Днепр-1 - Верес Днепр-1 Верес Ровно Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник СК Днепр-1
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AutumnBridge
 Я так и понял.  Шёл как на буфет и даже не думал кому то выдавать.  Одного усадил на траву, а другого пробил с острого угла.  Вышло  по-мастерски. А почему фамилию Филиппов не пишут как Пилипів,  вот это мне не очень понятно. 
   Ведь Будковского мама назвал Филипп  (может в честь Киркорова), а его превратили в Пилипа.)   Зато  Вивчаренко не конвертируют в Овчаренко на рус яз версии.   Потому что у него так в метрике значится. 
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