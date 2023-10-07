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Украина. Премьер лига
07 октября 2023, 16:25 | Обновлено 07 октября 2023, 16:27
144
0

Колос – Ворскла. Известны составы команд на матч УПЛ

Соперники выяснят отношения в Ковалевке

07 октября 2023, 16:25 | Обновлено 07 октября 2023, 16:27
144
0
Колос – Ворскла. Известны составы команд на матч УПЛ
ФК Колос Ковалевка

В 17:00 по киевскому времени в Ковалевке начнется поединок 10-го тура Украинской Премьер-лиги между «Колосом» и полтавской «Ворсклой».

Стали известны стартовые составы соперников на игру.

«Колос»: Фесюн – Емец, Черноморец, Бондаренко, Бурда, Золотов, Демченко, Милько, Мякушко, Безбородько, Болбат.

«Ворскла»: Исенко – Пердута, Скляр, Корниенко, Степанюк, Павлюк, Якубу, Нестеренко, Челядин, Кане, Сантана.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» - «Ворскла».

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Источник Sport.ua
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