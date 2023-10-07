Колос – Ворскла. Известны составы команд на матч УПЛ

В 17:00 по киевскому времени в Ковалевке начнется поединок 10-го тура Украинской Премьер-лиги между «Колосом» и полтавской «Ворсклой».

Стали известны стартовые составы соперников на игру.

«Колос»: Фесюн – Емец, Черноморец, Бондаренко, Бурда, Золотов, Демченко, Милько, Мякушко, Безбородько, Болбат.

«Ворскла»: Исенко – Пердута, Скляр, Корниенко, Степанюк, Павлюк, Якубу, Нестеренко, Челядин, Кане, Сантана.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» - «Ворскла».