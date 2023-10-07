Украина. Премьер лига07 октября 2023, 16:25 | Обновлено 07 октября 2023, 16:27
144
0
Колос – Ворскла. Известны составы команд на матч УПЛ
Соперники выяснят отношения в Ковалевке
07 октября 2023, 16:25 | Обновлено 07 октября 2023, 16:27
144
0
В 17:00 по киевскому времени в Ковалевке начнется поединок 10-го тура Украинской Премьер-лиги между «Колосом» и полтавской «Ворсклой».
Стали известны стартовые составы соперников на игру.
«Колос»: Фесюн – Емец, Черноморец, Бондаренко, Бурда, Золотов, Демченко, Милько, Мякушко, Безбородько, Болбат.
«Ворскла»: Исенко – Пердута, Скляр, Корниенко, Степанюк, Павлюк, Якубу, Нестеренко, Челядин, Кане, Сантана.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» - «Ворскла».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 07 октября 2023, 14:04 0
Украинец – в старте каталонцев
Футбол | 07 октября 2023, 08:01 71
Алексей Сливченко со своей точкой зрения заходит на огромное «дискуссионное поле»…
Футбол | 06.10.2023, 16:59
Волейбол | 07.10.2023, 10:05
Футбол | 06.10.2023, 19:40
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
06.10.2023, 18:55 5
06.10.2023, 06:15 2
06.10.2023, 15:50 16
06.10.2023, 08:20 5
05.10.2023, 23:11 4
05.10.2023, 16:17
06.10.2023, 19:21 7
05.10.2023, 17:15 6