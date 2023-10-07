Вторая лига. ЮКСА разгромила Скалу 1911

Состоялся поединок 11 тура Второй лиги Украины в группе А. ЮКСА из Тарасовки, принимала стрийскую «Скалу 1911». Игра закончилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

После победы ЮКСА осталась на второй строчке турнирной таблицы и не подпустила к себе конкурентов.

Вторая лига Украины. Группа А. 11 тур.

ЮКСА – Скала 1911 – 3:0.

Голы: Паглиарини, 9, Гоуларт, 41, 60.

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