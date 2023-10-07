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  4. Вторая лига. ЮКСА разгромила Скалу 1911
Чемпионат Украины
ЮКСА
07.10.2023 12:30 – FT 3 : 0
Скала 1911
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Украина. Вторая лига
07 октября 2023, 14:36 | Обновлено 07 октября 2023, 14:38
106
0

Вторая лига. ЮКСА разгромила Скалу 1911

Состоялся поединок 11 тура в группе А

07 октября 2023, 14:36 | Обновлено 07 октября 2023, 14:38
106
0
Вторая лига. ЮКСА разгромила Скалу 1911
ФК Скала 1911

Состоялся поединок 11 тура Второй лиги Украины в группе А. ЮКСА из Тарасовки, принимала стрийскую «Скалу 1911». Игра закончилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

После победы ЮКСА осталась на второй строчке турнирной таблицы и не подпустила к себе конкурентов.

Вторая лига Украины. Группа А. 11 тур.

ЮКСА – Скала 1911 – 3:0.

Голы: Паглиарини, 9, Гоуларт, 41, 60.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

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ЮКСА Тарасовка Скала Стрый Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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