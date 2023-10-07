07.10.2023 12:30 – FT 3 : 0
Украина. Вторая лига07 октября 2023, 14:36 | Обновлено 07 октября 2023, 14:38
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Вторая лига. ЮКСА разгромила Скалу 1911
Состоялся поединок 11 тура в группе А
07 октября 2023, 14:36 | Обновлено 07 октября 2023, 14:38
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Состоялся поединок 11 тура Второй лиги Украины в группе А. ЮКСА из Тарасовки, принимала стрийскую «Скалу 1911». Игра закончилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.
После победы ЮКСА осталась на второй строчке турнирной таблицы и не подпустила к себе конкурентов.
Вторая лига Украины. Группа А. 11 тур.
ЮКСА – Скала 1911 – 3:0.
Голы: Паглиарини, 9, Гоуларт, 41, 60.
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